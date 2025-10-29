Avanza la facultad de Medicina en León con los primeros estudios geotécnicos del terreno

La Universidad de León (ULE) ha iniciado los estudios geotécnicos en la parcela donde se levantará la futura Facultad de Medicina, ubicada en el campus de Vegazana, detrás del Edificio de Gestión Académica (EGA) y la Biblioteca San Isidoro.

Se trata de un paso clave para determinar el tipo de cimentación y estructura que requerirá el inmueble, que contará con más de 14.800 metros cuadrados construidos distribuidos en dos módulos principales, según ha indicado este miércoles la institución académica en nota de prensa.

Los trabajos, dirigidos por el arquitecto de la ULe, Melquiades Ranilla, consisten en la realización de catas a distintas profundidades —de 0 a 3, de 3 a 6 y de 6 a 9 metros— mediante una perforadora especializada. Las muestras extraídas han sido enviadas a un laboratorio externo que elaborará el informe técnico necesario para calcular la cimentación y garantizar la estabilidad del edificio.

"Es un paso fundamental para diseñar la cimentación y la estructura del edificio. Además, nos permite analizar el nivel freático del agua, es decir, la profundidad a la que se encuentran las aguas subterráneas, para definir las intervenciones necesarias antes de ejecutar el proyecto", ha explicado Ranilla.

Según se desprende de los primeros resultados, el terreno presenta un estrato inicial de gravas y piedras, adecuado para la cimentación, con las típicas arcillas de la zona en las capas inferiores, similares al resto de terrenos del campus de Vegazana.

La rectora de la Universidad de León, Nuria González, ha visitado el emplazamiento junto a los vicerrectores de Investigación y Transferencia, Santiago Gutiérrez, y de Infraestructuras, Sostenibilidad y Transformación Digital, Ramón Ángel Fernández, así como el director del área de Ingeniería, Gabriel Medina, para conocer de primera mano el avance de los trabajos.

La futura facultad de Medicina se plantea como un conjunto arquitectónico modular compuesto por dos bloques principales de varias plantas. El primero estará destinado a la práctica de especialidades médicas, con salas de simulación clínica, laboratorios docentes y de anatomía, despachos de profesorado, zona de taquillas y otras dependencias de servicios.

El segundo módulo acogerá el aulario y la gestión del centro, incluyendo aulas genéricas, de informática y demostración, salón de actos y de grados, biblioteca, zona de administración y consejería, así como espacios para asociaciones estudiantiles.

El objetivo es que los estudiantes de cuarto y quinto curso de la primera promoción del grado en Medicina puedan trasladarse a este nuevo edificio, mientras que los tres primeros cursos se impartirán en la Facultad de Ciencias de la Salud.

La construcción de la facultad avanza en paralelo a la tramitación de la memoria académica, que fue aprobada por unanimidad en el Consejo de Gobierno de la ULE el pasado mes de septiembre y remitida al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para su evaluación.

Con esta iniciativa, la Universidad de León reafirma su compromiso con la formación médica y la mejora de sus infraestructuras docentes, en un proyecto que busca consolidar la oferta académica en el ámbito sanitario y responder a las necesidades formativas de la sociedad.