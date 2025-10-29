Nueve de cada diez mujeres mayores de 55 años se sienten discriminadas al buscar trabajo

Ocho de cada diez personas mayores de 55 años que están buscando empleo sienten que su edad es una desventaja y, en el caso de las mujeres, la cifra asciende a nueve de cada diez. Así se desprende del primer barómetro de edadismo, presentado esta mañana en Madrid por la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, durante un acto bautizado como ‘Hablando en plata’. El informe constante que más del 70% de los españoles mayores de 55 años ha vivido alguna situación discriminatoria por su edad y están convencidos de que son una carga para la sociedad y se vuelven invisibles. Muy crítica con el edadismo y convencida de la necesidad de implantar los cuidados como prioridad política y social, Martínez ha asegurado que “no basta con vivir más” sino que necesitamos “envejecer en condiciones de dignidad”.

La edad castiga con más fuerza a las mujeres, que son las que tienen pensiones más bajas, representan el 60% de las personas que están en el sistema público de dependencia y sufren más violencia (cinco de las diez asesinadas en crímenes machistas el pasado verano tenían más de 60 años). Además, son ellas las que sostienen el sistema de cuidados ya que las mujeres de más de 55 años suponen el 70% de las cuidadoras no profesionales.

El empleo

El barómetro de edadismo es la primera investigación que se hace en España sobre la discriminación por edad hacia las personas mayores en España. Se trata de un proyecto llevado a cabo por Atresmedia en colaboración con la consultora Red2Red. El informe concluye que el empleo es el ámbito donde más se experimenta el edadismo, seguido del entorno digital y la publicidad o la moda. En todos esos espacios, las mujeres perciben más discriminación que los hombres. “Necesitamos poder envejecer en condiciones de respeto, dignidad y autonomía. Envejecer no puede ser sinónimo de pérdida de derechos ni de invisibilidad”, ha asegurado la responsable ministerial.

Según la secretaria de Estado, el Gobierno se ha marcado como uno de sus objetivos la revisión y actualización de las políticas y servicios dirigidos a las personas mayores. Entre ellas, la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, que se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados, o la estrategia para un nuevo modelo de cuidados para transformar los sistemas de apoyo a las personas que viven situaciones de dependencia, vulnerabilidad o exclusión y que fue ratificada hace pocos meses con el visto bueno de las comunidades autónomas. “Estas medidas, ha subrayado Martínez, constituyen una apuesta firme por transformar los cuidados y la calidad de vida de las personas mayores, para que puedan desarrollar sus proyectos de vida en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía”.

La secretaria de Estado también ha recordado que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 está trabajando en la estrategia estatal de soledades, que tiene por meta prevenir la soledad y el aislamiento en España a lo largo de todas las etapas de la vida. “Transformar la mirada desde la que abordamos la soledad de las personas mayores es fundamental para superar ese enfoque paternalista y asistencialista que muchas veces impregnan las políticas públicas dirigidas a las personas mayores”, ha subrayado.