Cinco detenidos por asaltar narcocamiones haciéndose pasar por policías

La Policía Foral y los Mossos d'Esquadra han detenido a cinco personas en un operativo conjunto llevado a cabo los días 13 y 15 de octubre para desarticular una organización criminal que perpetraba robos violentos a camiones que transportan droga en Navarra y Catalunya.

Desde Policía Foral y Mossos d'Esquadra han hecho hincapié en conferencia de prensa en que se trata de una organización ya muy conocida en Catalunya, especializada en este tipo de delitos, lo cual complicó la investigación.

El modus operandi de la organización consistía en asaltar el camión exhibiendo armas de fuego y distintivos policiales, esposar a los ocupantes del camión y preguntarles si transportaban hachís.

Según han detallado, en abril de este año, en un polígono industrial de Arazuri (Navarra), miembros de la banda interceptaron a un conductor haciéndose pasar por policías, asaltaron el camión que llevaba droga, lo secuestraron y lo llevaron a Catalunya.

Desconocimiento del transportista

Los agentes han aclarado que el transportista no sabía que llevaba droga, algo habitual en estos casos en los que las organizaciones se aprovechan de los vehículos.

Durante el trayecto, la víctima fue agredida en varias ocasiones y fue liberada en un punto indeterminado entre Cunit (Tarragona) y Cubelles (Barcelona), junto con la cabina del camión.

La víctima, dos días después de ser liberada, consiguió recuperar el semirremolque en una zona próxima al lugar donde la habían dejado. Al vehículo le faltaba parte de la mercancía, otra parte estaba dañada y la carrocería presentaba desperfectos.

Desde allí emprendió el viaje hacia Pamplona, donde finalmente denunció los hechos ante la Policía Foral. Los agentes comprobaron que el semirremolque presentaba cortes hechos con una herramienta tipo radial en una de las paredes que lo separaban de la cabina, dando acceso a un espacio oculto de donde los asaltantes habrían podido sustraer la droga.

Organización profesional

Los policías han incidido en que se trata de un grupo bien organizado y profesional, como demuestra el hecho de que tan solo dos días después hubo un segundo asalto, esta vez en Girona, de características muy similares.

Finalmente, se llevó a cabo un dispositivo conjunto en el que ambos cuerpos hicieron 5 detenciones, 12 registros y se intervinieron más de 15 kilos de hachís, más de 100 gramos de cocaína y cuatro vehículos robados.

También se localizó una escopeta de caza y una pistola semiautomática, además de chalecos, credenciales policiales y balizas de seguimiento, entre otros objetos.

Cuatro de los cinco detenidos pasaron a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona y, posteriormente, han ingresado en prisión.