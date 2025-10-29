Catalunya radiografía 300 árboles monumentales para conocer su estado de salud

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha encargado al CREAF (Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales) una radiografía de los cerca de 300 árboles monumentales declarados en Catalunya. El estudio, que se encuentra en marcha, servirá de base para diseñar un sistema de alerta rápida que permita un seguimiento más preciso de la salud de estos ejemplares excepcionales.

Los primeros resultados confirman que muchos de estos árboles centenarios son ecosistemas por sí mismos. En algunos se han contabilizado hasta un centenar de especies de plantas y animales. Sin embargo, una parte importante presenta enfermedades o plagas que amenazan su conservación.

El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur, explica que el objetivo del programa es "poner en valor este patrimonio natural y disponer de datos concretos para monitorizar su estado de salud y la biodiversidad asociada". Vilahur destaca que el estudio permitirá "organizar una respuesta" ante los problemas de salud de los árboles, con la implicación del personal de los espacios naturales protegidos y del cuerpo de Agents Rurals.

"A menudo pensamos en los árboles centenarios como un referente del paso del tiempo sobre un territorio y olvidamos que un árbol monumental también funciona como un ecosistema que acoge fauna y flora", añade Vilahur.

Plan anual

Este año, se ha puesto en funcionamiento una segunda fase del programa que garantiza una visita anual a cada ejemplar monumental. Este seguimiento permitirá detectar de forma temprana las amenazas para su supervivencia y actuar de manera proactiva para prolongar su vida.

Cabe señalar que la muerte de un árbol dentro de un bosque no tiene por qué suponer un problema para la biodiversidad, sino que en muchos casos, es un proceso natural que forma parte de la evolución de las arboledas. No obstante, en el caso de estos árboles singulares, Catalunya se ha propuesto alargarles la vida porque son referentes de la biodiversidad.

El análisis está liderado por la ecóloga Sandra Saura Mas, investigadora del CREAF, que desde hace tres años coordina el estudio del estado de conservación de estos árboles. El equipo ha evaluado ya cerca de 80 ejemplares de todo el territorio catalán, recopilando información sobre la estructura del árbol, la vegetación asociada, la diversidad de líquenes, briófitos, invertebrados y vertebrados, las características del suelo y las principales amenazas.

"La idea es que esta propuesta de protocolo de seguimiento y alerta pueda aplicarse desde la Administración para disponer de un control más continuo y detectar las necesidades de conservación con suficiente antelación", explica Saura Mas.

Refugios de biodiversidad

Los resultados preliminares indican que muchos árboles monumentales actúan como refugios de biodiversidad, con una elevada concentración de especies en su entorno. En algunos casos se han identificado hasta 100 especies diferentes, entre flora, fauna y líquenes.

Uno de los ejemplos más destacados es la encina de Can Ferrerons, en el Parc del Montnegre i el Corredor, donde se han registrado 65 especies de plantas vasculares, 20 especies animales y una especie de líquen amenazada y protegida (Waynea stoechadiana).

Según Saura Mas, "renaturalizar los entornos donde viven los árboles monumentales" puede ser una acción adecuada para mejorar su estado ecológico, junto con medidas como "mejorar el suelo, prevenir la erosión, retirar residuos o establecer cubiertas vegetales".

Actualmente, Catalunya cuenta con 297 árboles monumentales y tres arboledas: la hayeda de la Grevolosa, el robledal del Parc Nou de Olot y el pinar de Can Ferrer. Las especies más frecuentes son las encinas, los robles y los pinos. Estos ejemplares son considerados singulares por su tamaño excepcional dentro de la especie, su edad, su historia o su particularidad científica.

Este año, tras nueve años sin nuevas incorporaciones, se han declarado 24 nuevos árboles monumentales.

La investigadora Sandra Saura Mas, ante el Pi d'en Xandri, uno de los árboles monumentales de Catalunya. / MANU MITRU