La 'barrancada' a vista de pájaro: el recorrido letal del Poyo desde Chiva a su desembocadura

Desde Chiva a su desembocadura en l'Albufera. Las primeras luces del 30 de octubre de 2024 confirmaron lo que apenas 24 horas antes nadie hubiera imaginado: pueblos inundados, autovías cortadas, puentes derruidos, polígonos industriales totalmente anegados y una cifra inasumible de muertos ahora fijada en 229 como consecuencia de las inundaciones. El barranco de Chiva o de Poyo se ha convertido en uno de los dramáticos protagonistas del 29-O. Con sus poco más de 40 kilómetros desde su cabecera en la sierra hasta su desembocadura en pleno lago de l'Albufera, su comportamiento torrencial lo convierten en uno de los ejemplos más característicos de cuenca endorreica (que no desemboca en el mar). Esta rambla seca recoge el agua procedente de la sierra de Chiva y del resto de depresiones que la Hoya de Buñol y se abre paso a través de Riba-roja hacia l'Horta en busca de l'Albufera. Levante-EMV recoge en este video documental algunas de las imágenes y videos más impactantes del 29-O a lo largo del recorrido del Poyo.

Desde primera hora de la mañana, Chiva y la A-3 comenzaron a experimentar problemas. En el caso de la autovía, la aparición de zonas inundadas obligó a cortar de forma intermitente la conexión entre la Comunitat Valenciana y el centro de la península. El polígono de la Pahílla en Chiva sufrió inundaciones desde primera hora de la jornada como consecuencia de la acumulación de agua procedente de la sierra.

Entre las 15:00 horas y las 16:00 horas, la concentración de agua en la autovía obligó a cortar definitivamente la A-3 en ambos sentidos a la altura del polígono de la Pahílla, en Chiva. Comenzaba la inundación. En apenas unos minutos, la autovía se convirtió en un río y el efecto embudo de la trinchera de la plataforma de Alta Velocidad situada en paralelo a la A-3 concentró todo el torrente en el punto más vulnerable de la vía, allí donde la trinchera desaparece para sobrevolar en puente autovía.

La configuración de la cuenca del Poyo redirigió toda ese agua hacia la Pahílla y hacia la depresión natural que se emboca justo antes del casco urbano de Chiva. En apenas unas decenas de metros, la ensenada se cierra hasta formar un barranco que se adentra en el casco urbano de la población. A medida que el caudal se incrementaba, la fuerza del agua fue labrando en profundidad el cauce mientras arrastraba todo lo encontraba a su paso.

Chiva fue la primera ciudad en sufrir el envite del barranco y la fuerza del barro. Desde ahí, la fuerza del agua recorrió el sinuoso recorrido de la rambla entre Chiva y Cheste asolando y arrastrando todo lo que encontraba a su paso, como el puente de la CV-50 y los puentes de la línea C-3. La brutalidad de la crecida reconfiguró por completo el cauce a medida que avanzaba hacia el polígono de la Reva y las campas situadas tras el Circuito de Cheste.

La barrancada a vista de pájaro / L-EMV

El viaducto de la A-3 sobre el Poyo aguantó la fuerza de la avenida pese a que el agua logró sobrepasarlo mientras inundó por completo el área industrial y logística. Desde ahí, la rambla continúa paralela a la A-3 camino del Pla de Quart donde la crecida se convirtió en una laguna pantanosa de casi dos metros de profundidad.

El encontrarse con el barranco del Gallego (que había provocado la rotura de uno de los puente de la A-7), la crecida siguió hacia l'Horta al encuentro de otro barranco afluente del Poyo, el de Horteta. En Torrent, la suma de los tres provocó una crecida cercana a los 4.700 metros cúbicos (casi el doble del caudal del río Nilo). Un mar de agua y barro desbordó l'Horta hasta llegar a l'Albufera. No respetó nada: de 21 puentes y plataformas, la 'barrancada' inutilizo 14. Obligó a cortar la autovía de Torrent, la pista de Silla y la V-30.