Archivada la agresión sexual de dos niñas de 12 años a otra de 6 al ser inimputables

La Fiscalía de Menores de la Audiencia de Álava ha archivado el caso de una presunta agresión sexual de dos niñas de 12 años a otra de 6 que, al parecer, pudo producirse en un colegio público de Vitoria, al ser las dos supuestas agresoras inimputables y ha derivado el caso a los servicios sociales.

Según ha avanzado el diario El Correo, existe una denuncia en los juzgados de la capital alavesa por estos presuntos hechos ocurridos entre finales de septiembre y principios de octubre, tras la que el Ministerio Público inició las indagaciones. Los supuestos ataques de las dos niñas de 12 años a otra de 6 podrían haberse producido en los recreos y en el horario de la comida, y dentro de las instalaciones educativas.

Asimismo, explica que el informe preliminar del equipo de forenses del juzgado apunta a que sí pudo haber ataques sexuales contra la pequeña, que fue atendida en el hospital de Txagorritxu de la ciudad acompañada de su madre.

El centro hospitalario activó el protocolo por agresión sexual y dio traslado de los hechos a los juzgados. La Fiscalía de Menores se hizo cargo de este caso a tener 12 años las dos supuestas responsables, pero ahora lo ha cerrado. El motivo es que al ser menores de 14 años, las dos presuntas agresoras son inimputables, es decir, no son penalmente responsables de sus actos y no se las puede juzgar.

Ahora, el caso ha pasado a la Diputación alavesa, como entidad de protección del menor. Fuentes de la Diputación han explicado que ellos no se encargarán de ninguna investigación sobre los hechos, sino que ahora sus servicios sociales tendrán que valorar la situación sociofamiliar de las dos presuntas agresoras para determinar si los servicios sociales deben realizar una intervención y un apoyo con esas familias.