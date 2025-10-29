Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta de Aemet por fuertes lluvias hoy, en directo: última hora del aviso rojo en Huelva y resto de Andalucía

Aviso por fuertes lluvias en Andalucía

Aviso por fuertes lluvias en Andalucía / Zowy Voeten / EPC

La Junta de Andalucía ha activado este miércoles 29 de octubre la situación operativa 1 del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en Andalucía. Además, ha informado de que en Huelva se ha activado el aviso rojo por parte de la AEMET

EL PERIÓDICO abre un hilo directo ante la alerta por fuertes lluvias

