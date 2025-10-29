Alerta de Aemet por fuertes lluvias hoy, en directo: última hora del aviso rojo en Huelva y resto de Andalucía

Precaución por las fuertes rachas de viento en Sevilla: estos son las indicaciones que debes seguir

En las próximas horas, se esperan fuertes rachas de viento en Sevilla capital además de un fuerte temporal de lluvias. Por esa razón, desde Emergencias Sevilla recuerdan las indicaciones que debes tener en cuenta.

- Extrema las precauciones en tus desplazamientos.

- Cierra y asegura las puertas, ventanas y toldos.

- Precaución al caminar por parques y zonas de arbolado y con estructuras metálicas.

- Retira macetas y objetos que puedan caer al vacío

- Si circulas en coche o en moto, presta atención a los golpes de viento (Efecto pantalla)

- Evita subir a zonas elevadas.