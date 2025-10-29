En Directo
Alerta de Aemet por fuertes lluvias hoy, en directo: última hora del aviso rojo en Huelva y resto de Andalucía
La Junta de Andalucía ha activado este miércoles 29 de octubre la situación operativa 1 del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en Andalucía. Además, ha informado de que en Huelva se ha activado el aviso rojo por parte de la AEMET
EL PERIÓDICO abre un hilo directo ante la alerta por fuertes lluvias
Precaución por las fuertes rachas de viento en Sevilla: estos son las indicaciones que debes seguir
En las próximas horas, se esperan fuertes rachas de viento en Sevilla capital además de un fuerte temporal de lluvias. Por esa razón, desde Emergencias Sevilla recuerdan las indicaciones que debes tener en cuenta.
- Extrema las precauciones en tus desplazamientos.
- Cierra y asegura las puertas, ventanas y toldos.
- Precaución al caminar por parques y zonas de arbolado y con estructuras metálicas.
- Retira macetas y objetos que puedan caer al vacío
- Si circulas en coche o en moto, presta atención a los golpes de viento (Efecto pantalla)
- Evita subir a zonas elevadas.
Activan el mensaje de Es-Alert en 43 municipios de Huelva por el temporal
La Junta de Andalucía ha remitido un mensaje de emergencia Es-Alert a un total de 43 municipios de la provincia de Huelva, distribuidos entre el litoral y las comarcas del Andévalo y el Condado. Se trata de una alerta preventiva, emitida a través del sistema de avisos masivos a la población, con el objetivo de garantizar una comunicación inmediata ante posibles incidencias.
Desvíos de tráfico en Sevilla: cae un árbol en la Ronda del Tamarguillo
El fuerte temporal de lluvia y viento que azota Sevilla ha dejado, de momento, una incidencia de relevancia en la capital. Se ha producido el desvío de tráfico en la Ronda del Tamarguillo sentido avenida de la Paz por la caída de un árbol sobre la calzada, afectando a dos carriles de circulación. La Policía Local ya está interviniendo en la zona.
Desde Emergencias Sevilla se ruega que se extremen las precauciones y que se siga las indicaciones de los agentes.
Moreno pide "máxima prudencia" y atención a los mensajes de Emergencias
El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha pedido este miércoles a los ciudadanos "máxima prudencia" y que presten atención a los mensajes e indicaciones de los servicios de Emergencias ante las fuertes lluvias que se están produciendo en el oeste de la comunidad, especialmente en la provincia de Huelva.
En una comparecencia en el Palacio de San Telmo tras reunirse con representantes de asociaciones de enfermos de ELA, Moreno ha indicado que el día ha comenzado con el "sobresalto" del aviso rojo decretado por la Aemet por lluvias en el litoral onubense, dónde se ha activado la situación operativa 1 del plan de Emergencias.
El presidente ha recordado que poco después de las diez de la mañana los residentes de los municipios costeros han recibido un mensaje de alerta de carácter "preventivo" para que eviten en la medida de lo posible los desplazamientos innecesarios.
Huelva en alerta y varias personas atrapadas en coches en Ayamonte
El 112 ha atendido durante las últimas horas más de 150 incidencias relacionadas con las lluvias en la comunidad, un tercio de ellas concentradas en la provincia de Huelva, donde se ha activado el aviso rojo -riesgo extremo-, con una persona herida por la caída de la estructura de una terraza en Gibraleón y personas atrapadas en coches en Ayamonte y en viviendas en Villablanca.
Según detalla el 112 en un comunicado difundido pasadas las 11.00 horas, los avisos se han sucedido desde las 09.00 horas en el litoral onubense, principalmente en los municipios de Ayamonte, Isla Cristina y Lepe, y en menor medida en Villablanca, Cartaya y San Bartolomé de la Torre. La mayoría de las llamadas atendidas son por anegaciones de patios, viviendas, garajes, vías públicas y comercios, así como problema en el alcantarillado y caídas de troncos.
Evitar desplazamientos en la provincia de Huelva
Tras este aviso, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha elevado a fase de emergencia situación operativa 1 el Plan ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en Andalucía, según ha informado en su cuenta de X.
El consejero ha llamado a los ciudadanos a "evitar desplazamientos y seguir los consejos del 112".
Aemet activa la alerta roja por fuertes lluvias en Huelva
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo por riesgo extremo de lluvias en la provincia de Huelva, donde los ciudadanos están recibiendo en sus móviles un aviso de alerta pidiendo que extremen la prudencia y eviten desplazamientos innecesarios.
