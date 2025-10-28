Una mujer denuncia que el hombre que le alquilaba una habitación en Manresa la violaba

Una vecina de Manresa de 45 años ha denunciado a los Mossos d'Esquadra al hombre de 61 años que le alquilaba una habitación en Manresa por presuntamente haberla violado. Los hechos sucedieron durante los quince días del mes de septiembre que ella y sus dos hijas residieron en su piso. Según el relato de la víctima, el hombre se aprovechó de su situación de vulnerabilidad y la amenazó con echarla del piso y denunciarla por no tener papeles si no accedía a mantener relaciones sexuales con él. Los Mossos han detenido al hombre como presunto autor de un delito de agresión sexual y el caso se investiga por parte de los Juzgados de Manresa.

La mujer explica que a mediados de septiembre tuvo que dejar el piso donde vivía y, en la búsqueda de un nuevo techo para ella y sus hijas, conoció a un hombre que le ofreció dos habitaciones en su domicilio. En un primer momento, rechazó la propuesta porque el precio le parecía demasiado elevado, pero finalmente la aceptó, pagó la primera quincena y se trasladó a vivir al piso el 16 de septiembre.

Según consta en la denuncia, pocos días después del traslado el propietario la forzó a mantener relaciones sexuales, con amenazas de echarla y denunciarla por su situación administrativa irregular. La víctima explica que, por miedo, accedió a entrar en su habitación y el hombre la agredió sexualmente. Durante los hechos, asegura que él actuó con violencia y contra su voluntad.

La mujer denuncia que las agresiones se repitieron hasta diez veces, desde el momento en que entró al piso hasta finales de septiembre. Explica que él aprovechaba los momentos en que su hija mayor estaba trabajando y la pequeña en el instituto para cometer las agresiones, y que a menudo la humillaba.

"Hubo un momento que no pude aguantar más. Después de hablar con una amiga, decidí denunciar", relata. En la denuncia, también presentó un informe médico del servicio de Urgencias de Althaia que acredita las lesiones derivadas de las agresiones. Los Mossos abrieron diligencias a raíz de la denuncia y el 7 de octubre detuvieron a un hombre de 61 años como presunto autor de un delito de agresión sexual. Al día siguiente pasó a disposición del juzgado de instrucción número 5 de Manresa.

La víctima explica que, después de presentar la denuncia, se trasladó a una vivienda social hasta que, recientemente, ha encontrado una alternativa en otro piso para ella y sus hijas. Aun así, asegura que tiene miedo de encontrarse al agresor por la calle y pide que se haga justicia. "Quedarme callada no sirve para nada y no quiero que ninguna otra mujer pase por lo mismo".