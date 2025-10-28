Manifestación inédita de estudiantes contra el 'bullying' en Barcelona: "Toda la clase sabe quién se ríe de quién"

Más de 1.500 estudiantes (10.000 según los organizadores) se han concentrado esta mañana en la plaza de la Universitat de Barcelona para protestar contra el acoso escolar y participar en ese gran #MeToo del acoso escolar que se ha iniciado tras el suicidio de la adolescente sevillana Sandra Peña. La movilización –convocada por el Sindicato de Estudiantes– también se ha llevado a cabo en distintas ciudades del resto de España bajo el lema “basta de 'bullying' y basta de discursos de odio”. Los alumnos, que han recorrido las calles del centro de la ciudad, para descender por la Via Laietana y terminar en la plaza de Sant Jaume.

El pasado 14 de octubre la joven sevillana Sandra Peña, de apenas 14 años, se quitó la vida al llegar a casa por no soportar el acoso escolar al que estaba sometida en el Colegio Irlandesas Loreto. Los padres habían alertado al centro en repetidas ocasiones sobre la situación de acoso que vivía su hija e incluso presentaron un informe psicológico que así ratificaba. El colegio, por su parte, no activó el protocolo antiacoso y el desenlace –siempre de origen multifactorial– terminó siendo fatal. “El caso de Sandra no es ni el primero ni el último y se podría haber evitado. No es un caso aislado, sino una realidad que sufren muchísimos jóvenes”, ha afirmado Eider Bustos, miembro del Sindicato de Estudiantes.

Silencio cómplice

Bustos señala como responsables no solo a acosadores y familias, sino también a escuelas e instituciones públicas que contribuyen – mediante su silencio cómplice – a que persista el problema del 'bullying' en los centros. “El sistema del odio educa a los niños a señalar al distinto. Sandra es una muestra más de que el sistema nos abandona”. Para Bustos los estudiantes y las instituciones deben decir “basta”, para conseguir que “no haya personas que vean la muerte como una vía de escape”.

Según los datos del último informe PISA del 2024, el 6,5% del alumnado sufre acoso con frecuencia, mientras que el 15,8% lo padece al menos varias veces al mes. Esta cifra aumenta hasta el 21% en el caso de los alumnos migrantes. Sergi, manifestante de 19 años, declara haber sufrido 'bullying' y admite no haber “notado el apoyo de la escuela”, ni en su caso ni en el de sus compañeros. Joaquim, otro estudiante de 20 años que sufrió acoso escolar, añade que en su caso los profesores se interesaron por él y considera que tuvo “mucha suerte”. Sin embargo, vio que otros compañeros sufrieron lo mismo y “no alzaron la voz por vergüenza”. Por su parte, Gerard – de 17 años y que también ha acudido a la concentración – considera que manifestarse es cuestión de “ser humano” y que “debería haberse hecho antes”.

Nueva campaña

El informe PISA añade que el 10% de los alumnos se ha quedado alguna vez en casa para evitar sentirse inseguro en la escuela. Ainhoa – de 21 años y que ejerce como monitora – ha asistido a la concentración y considera que es “muy importante escuchar a los niños”. Para ella el acoso es una realidad que se oculta: “Todo el mundo en las clases sabe quién se ríe de quién. Pero cuesta mucho dar el paso de reconocer aquello que está mal y alzar la voz”.

Por su parte, el Sindicato de Estudiantes anuncia una nueva campaña contra el acoso escolar para “estar presentes en todos los institutos y servir como referencia para que las víctimas del acoso escolar puedan alzar la voz”.