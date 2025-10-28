Educación en Catalunya
Manifestación de estudiantes contra el 'bullying' hoy en Barcelona: hora y recorrido
La concentración se realiza este martes a las 12 del mediodía en la plaza de la Universitat
Los expertos piden no establecer una relación causal única entre bullying y suicidio
Bajo el lema 'Sandra, no te olvidamos', el Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga este martes, 28 de octubre, en toda España en recuerdo de la joven sevillana de 14 años que se suicidó el pasado día 14 y para decir "Basta ya de bullying y de discursos de odio".
Hora de la manifestación
Además de la huelga hay manifestaciones a las 12 del mediodía en numerosas ciudades españolas, según informó el sindicato, que ha lamentado la muerte de la joven Sandra Peña, una "terrible noticia que ha conmocionado a millones de jóvenes".
Recorrido de las manifestaciones en Catalunya
En Barcelona la convocatoria es a mediodía en la plaza de la Universitat y la marcha recorrerá las calles del centro de Barcelona hasta bajar por Via Laietana hasta la plaza de Sant Jaume.
A la misma hora, habrá concentraciones en Girona (plaza de la Independència), Lleida (Campus de la UdL) y Tarragona (plaza Imperial Tàrraco).
Aunque muchos pongan el foco en los protocolos antiacoso, el sindicato de estudiantes ha recordado que quienes los aplican son "profesores que tienen que atender a 35 alumnos en un aula y sin medios" y los orientadores "inexistentes en muchos institutos".
