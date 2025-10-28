Una investigación de UManresa sobre ética demuestra que la inteligencia artificial cae en las mismas contradicciones que las personas

Los estudiantes del tercer curso del Grado en Gestión de la Sociedad Digital de UManresa han culminado una investigación en la que han demostrado que los sistemas de inteligencia artificial (IA) generativa incurren en las mismas contradicciones o incoherencias éticas que las personas. De esta manera, ante las mismas situaciones, el software puede reaccionar de diferente forma, es decir, como pasa con los seres humanos.

Para llegar a esta conclusión, los alumnos empezaron diseñando este primer semestre del curso académico 2025-2026 una encuesta que, posteriormente, distribuyeron entre un millar de ciudadanos. Las preguntas y las posibles respuestas que incluyeron en el cuestionario estaban divididas por categorías: conflictos relacionados con la familia, las amistades, las relaciones sentimentales, la educación, el ámbito laboral, el comportamiento social, la actitud digital, la dimensión política, la vertiente de género y el ocio o el tiempo libre.

Los destinatarios tenían diversas edades, sexos, lugares de residencia y niveles de estudios, para asegurar una variedad semejante a la existente en la sociedad catalana, española o europea. Cada uno de los diez alumnos de la clase matriculados en la asignatura Ética y desigualdades en la sociedad digital se responsabilizó de un centenar de encuestados. Los porcentajes de voluntarios que contestaron los interrogantes abiertos por los universitarios osciló entre la mitad y prácticamente la totalidad, en función del alumno.

Los primeros resultados conseguidos se complementaron con una serie de conversaciones, grabadas y editadas en vídeo, con un reducido colectivo de entrevistados sobre dudas o problemas con una marcada dimensión ética, más allá de la moral de un lugar o de un momento concretos y de la legalidad vigente. Su parecer y los argumentos con que lo defendían permitieron enriquecer en clave cualitativa la base cuantitativa que el conjunto de compañeros ya había ido construyendo. Pero aún faltaba superar uno de los retos más estimulantes de la actividad lectiva.

La IA, elemento de la quinta revolución industrial con la que estos jóvenes trabajan regularmente con criterios avanzados, es capaz de rastrear y gestionar un volumen de información tan elevado que ningún sujeto podría procesarlo en toda su vida. Además, lo sabe hacer en un tiempo mínimo y ponderando la autoridad de cada fuente. Por tanto, ¿cabría pensar que sus propuestas éticas, fundamentadas en las aportaciones teóricas de los principales filósofos de la historia de la humanidad, serán siempre las más adecuadas o pertinentes? O sea, ¿serán las más beneficiosas para la comunidad?

Los autores de este experimento, integrantes de la primera promoción de una carrera que la UManresa está desplegando desde la Facultat de Ciències Socials, constataron que las intervenciones varían dependiendo de quién formule la petición. Y también que una sola pregunta es susceptible de tener respuestas antitéticas, a pesar de que se emplee un solo software: ChatGPT, Claude.ai o cualquier otro. Eso sí, siempre dentro de una cierta neutralidad, lejos de los extremos o las soluciones radicales.

La tendencia general de la IA al diálogo, la mediación o, al menos, la neutralidad, así como su inclinación particular a dar la razón a sus usuarios para reforzar su posición ha proporcionado determinadas sorpresas. Por ejemplo, el silencio o la pasividad ante el machismo. O un carácter tibio en caso de sufrimiento animal o corrupción política.