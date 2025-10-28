Hallados biomarcadores en semen "prometedores" para predecir la agresividad del cáncer de próstata
Europa Press
Un estudio del Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili (IISPV) y el Servicio de Urología del Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona ha explorado un panel de biomarcadores detectables en muestras de semen con "resultados prometedores" cuando se combina con variables clínicas tradicionales.
Los datos preliminares, publicados en un artículo en 'Journal of Urology', sugieren que este enfoque podría ayudar en la detección temprana, la identificación de pacientes con mayor riesgo de recurrencia tras un tratamiento con intención curativa y el seguimiento de pacientes en vigilancia activa por este tumor, informa el IISPV en un comunicado de este martes.
El avance representa "un paso relevante" hacia la medicina personalizada en urología y, si bien se requieren más estudios prospectivos con un mayor número de pacientes, los resultados obtenidos hasta el momento son altamente prometedores, según los investigadores.
