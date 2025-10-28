El Gobierno toma posesión del edificio del Club de Mar de Sitges para derribarlo

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Demarcación de Costas se han hecho cargo este martes del local del Club de Mar de Sitges (Garraf), que bajó su persiana el pasado jueves por su incompatibilidad con la ley de costas, para iniciar su demolición.

Así lo han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en Cataluña y del Ayuntamiento de Sitges, que han recordado que, con la toma de posesión de hoy, se da cumplimiento a lo dictado por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

El Gobierno central tenía programada la demolición del Club de Mar para el 2 de junio por vulnerar la ley de costas, pero este tribunal acordó en mayo detener de forma cautelarísima este proceso, que se reprogramó para el 20 de octubre y, posteriormente, para el día 23. Sin embargo, Costas intentó cambiar el lugar de entrega de las llaves y la dirección del club lo rechazó, por lo que, el jueves pasado a la hora prevista, no se efectuó la toma de posesión del local.

Alarmas activadas

La junta directiva del club ha asegurado a través de un comunicado que personal del ministerio y de Costas "han decidido entrar" en el local esta mañana a las 08:00 horas "sin avisar a nadie", lo que habría provocado que saltaran las alarmas aún activadas. "Para sorpresa de todo el mundo, han llegado acompañados de un desmesurado dispositivo de Mossos d'Esquadra, desplegados ante el club como si se tratase de una operación de alto riesgo", relata el texto.

Fuentes de la policía catalana han confirmado que han acompañado a la comitiva ministerial para tomar posesión del edificio, un proceso en el que no se ha registrado ninguna incidencia. Además, han subrayado el riesgo de que las instalaciones sean ocupadas por personas ajenas, por lo que han instado a su derribo.

La cesión del local al Ayuntamiento

Por otra parte, las fuentes del Ayuntamiento de Sitges prevén que el encuentro entre el consistorio y el ministerio, en el que se debería abordar la cesión del Club de Mar a Sitges hasta que no se efectúe su demolición, se celebre una vez se cierre físicamente el local, un proceso que puede durar varias jornadas.

La alcaldesa de Sitges, Aurora Carbonell, se mostró confiada, la semana pasada, en alcanzar un pacto con Costas para alcanzar esta cesión, que permitiría dar un "uso público" al local de forma temporal, hasta que se decida su futuro en cumplimiento de la ley de costas. Las fuentes de la Delegación del Gobierno en Catalunya han preferido no hacer declaraciones respecto de este asunto.