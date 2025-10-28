La proyección de emisiones globales muestra por primera vez signos de remisión: "Entramos en una nueva era de acción y ambición climática"

Por primera vez desde la firma del Acuerdo de París, la proyección global de emisiones de gases de efecto invernadero muestra signos de descenso. Se trata de un hito que la comunidad científica y los ambientalistas llevaban décadas esperando ya que, por primera vez, muestra de forma clara que las emisiones no solo están frenando su ascenso sino que, además, empiezan a decrecer. Según demuestra el último 'Synthesis Report' elaborado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), este resultado es fruto de que los gobiernos de (casi) todo el mundo están empezando a desplegar políticas climáticas y planes de reducción de emisiones ambiciosos y (más) alineados con lo que pide la ciencia. "Entramos en una nueva era de acción y ambición climática. Por primera vez, la humanidad está doblando la curva de emisiones. Y aunque todavía no lo está logrando a un ritmo lo suficientemente rápido, la situación mejora cada año", afirma Simon Stiell, jefe del departamento de cambio climático de la ONU.

El análisis, publicado a tan solo unas semanas del inicio de la cumbre del clima de Brasil (COP30), analiza el pormenor de todos los planes climáticos nacionales (también conocidos como NDCs, por sus siglas en inglés) que los países han presentado hasta ahora sobre cómo pretenden reducir sus emisiones de cara al 2035. Los expertos afirman que estamos ante un "un nivel de ambición sin precedentes" en los planes presentados hasta ahora. El análisis señala que hasta el 88% de los NDCs se han elaborado a partir de las conclusiones de los compromisos de la cumbre de Dubái (COP28), en la que por primera vez se habló de la necesidad de "dejar atrás" los combustibles fósiles. "Si se implementan plenamente, las metas actuales podrían recortar las emisiones globales en torno a un 10% para 2035", concluye el trabajo.

Sobre el papel, el escenario es esperanzador. El análisis indica que en al menos el 89% de planes presentados hasta la fecha se fijan objetivos de reducción de emisiones a nivel de toda la economía, incluyendo todos los sectores principales. También hay un 73% que incorpora componentes de adaptación al cambio climático y un tercio que integra medidas para hacer frente a las pérdidas y daños derivados del caos climático, especialmente en el caso de los pequeños Estados insulares en riesgo de desaparición ante el aumento del nivel del mar. Otra señal positiva que detecta el informe que es que el 78% de los nuevos compromisos ambientales presentados por los gobierno del mundo mencionan explícitamente la protección del océano y otros ecosistemas naturales.

La curva empieza a remitir

Hace diez años, el mundo se dirigía a un escenario de aumento exponencial de las emisiones que, según mostraron los modelos, iba a derivar hacia un incremento de más de cuatro grados de la temperatura media. Tras la puesta en marcha del Acuerdo de París, los análisis apuntaron a que la curva de emisiones iba a seguir creciendo pero a un ritmo menos acelerado respecto a lo previsto años atrás. Ahora, tal y como confirma este informe, el refuerzo de los planes climáticos globales podría, por primera vez, lograr que esta curva deje de crecer y empiece a remitir. Los analistas afirman que, por primera vez, todo apunta a que vamos en la dirección correcta. Pero aun así, seguimos estando lejos de los objetivos climáticos y de la ruta para limitar el calentamiento global a un máximo de 1,5 grados de media respecto a los niveles preindustriales.

Tras la publicación de estos datos, varias entidades ecologistas de la sociedad civil, así como organizaciones empresariales y el sector renovable, se han pronunciado para aplaudir el hecho de que, por fin, todo apunta que el cambio está en marcha pero, a su vez, también han reprochado que el camino para lograrlo sigue siendo demasiado lento y demasiado inestable. Sobre todo en un contexto geopolítico en el que países como Estados Unidos, uno de los mayores emisores de la historia, amenaza con dar marcha atrás en todas sus políticas climáticas.

"Incluso cuando algunos gobiernos resisten el progreso o se quedan atrás, los ciudadanos, las comunidades y las empresas siguen empujando a la economía real hacia un futuro más sostenible y verde", defiende Laurence Tubiana, directora ejecutiva de la 'European Climate Foundation' y una de las arquitectas del Acuerdo de París, quien también explica que, pese a las buenas noticias que esboza este análisis, "es necesario un esfuerzo global sostenido para cerrar la brecha entre las acciones actuales y las metas ambiciosas necesarias para abordar eficazmente la crisis climática".

Transición energética y transformación económica

Desde el sector energético, Bruce Douglas, director ejecutivo de la 'Global Renewables Alliance', y Julia Skorupska, secretaria general de la 'Powering Past Coal Alliance' (PPCA), coinciden en señalar que la transición hacia las energías limpias avanza, pero aún de forma insuficiente para cumplir los objetivos del Acuerdo de París. En este sentido, Douglas destaca que "la ambición está aumentando rápidamente" y que "la industria renovable está lista para invertir a gran escala", por lo que se necesitan "acciones inmediatas para acelerar los permisos, invertir en redes eléctricas y canalizar la financiación hacia donde más se necesita".

El sector energético y las entidades financieras reclaman utilizar la transición como una oportunidad para impulsar tecnologías limpias

La lucha climática no es solo una cuestión altruista sino que, tal y como destacan varias entidades financieras, también se trata de algo clave para garantizar el progreso económico. Para Maria Mendiluce, directora ejecutiva de la 'We Mean Business Coalition', los planes climáticos de los países son algo más que promesas climáticas sino que "son el prospecto de inversión de un país, son la señal más clara a los mercados globales de dónde se alinearán las políticas y las oportunidades". En su opinión, "gobiernos y empresas deben trabajar juntos para crear las condiciones fiscales y financieras que hagan de las renovables, la eficiencia y la resiliencia las inversiones más atractivas en todos los sectores".

Un rayo de esperanza

Los resultados de este análisis han sido descritos por muchos como un rayo de esperanza en medio de un panorama con tintes desoladores. "Este informe debe leerse tanto como una celebración de los progresos como una sirena de alarma", afirma Andreas Sieber, de la plataforma ecologista 350.org, quien recuerda que "los modelos demuestran que entre los países que han presentado nuevos objetivos, las emisiones se reducirán solo un 11%, cuando la ciencia exige un recorte global del 60%". "El mundo se está moviendo, pero en cámara lenta. Las renovables están en auge y cubren toda la nueva demanda eléctrica de este año, y los combustibles fósiles finalmente muestran signos de haber tocado techo. Sin embargo, todo el progreso sigue siendo demasiado lento", destaca el activista.

Los resultados de este informe llegan a dos semanas del inicio de la cumbre del clima de Belém (COP30). Hasta ahora, se estima que ya son Xxxx los países que han presentado sus compromisos climáticos actualizados. Entre las ausencias más destacadas se encuentra la de Europa, quien debate 'in extremis' cuál es la hoja de ruta definitiva que presentará ante Naciones Unidas sobre los recortes de emisiones que prevé aplicar en los próximos años. Después, el reto será convertir estas incipientes promesas en una trayectoria sostenida y suficiente para mantener el calentamiento global dentro de un umbral seguro para el planeta y, sobre todo, para la vida.