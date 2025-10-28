El Congreso aprueba una propuesta para dejar de usar la palabra 'cáncer' como insulto

El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes una proposición no de ley para regular el uso de la palabra cáncer en el ámbito político e institucional y para obligar a utilizarla de manera responsable, evitando que se emplee de manera peyorativa o como insulto. "Estamos convencidos que es necesario promover el uso de un lenguaje justo y responsable de la palabra cáncer", ha afirmado la diputada socialista Isaura Leal, encargada de defender la propuesta, que ha cosechado 307 votos favorables, 33 negativas y 6 abstenciones.

Leal ha defendido que no es "ético" utilizar la enfermedad para insultar o desprestigiar al adversario político, y ha señalado la urgencia de "abandonar la utilización de la palabra cáncer como metáfora o sinónimo de insulto". En ese sentido, ha pedido a partidos, grupos políticos, instituciones, medios de comunicación, entidades sociales, e instituciones educativas y culturales su compromiso para no pervertir la palabra cáncer "como un adjetivo de lo peor" y acabar con el uso del lenguaje bélico al hablar de la enfermedad. "Ese lenguaje carga sobre los pacientes su responsabilidad y actitud hacia la enfermedad", ha concretado Leal, quien ha recordado que en el cáncer "no hay batalla que librar, no hay vencedores ni vencidos, no hay débiles ni fuertes".

Blanca Armario, de Vox, ha defendido que la palabra cáncer tiene cuatro significados, entre ellos el que describe, según la Real Academia Española (RAE), las "situaciones o hechos destructivos". "Los españoles no utilizan esta palabra para dañar a propósito, sino para comunicarse con toda la riqueza de vocabulario que tiene el español", ha resaltado Armario.

Por su parte, la diputada popular Elvira Velasco ha exigido a los socialistas dejar de "manipular" y "hacer política" con el cáncer. "Considerando los problemas necesarios para seguir avanzando en el cáncer, con esta iniciativa poco o nada avanzamos", ha opinado.

El PNV ha reconocido que el cambio de lenguaje es necesario porque puede tener un impacto psicológico negativo en los pacientes, aunque ha reconocido que implantarlo no es sencillo.

"Esta proposición no garantiza que la sociedad en su conjunto lo acepte. Podemos querer cambiar las dinámicas lingüísticas, pero la sociedad seguirá su camino", ha aseverado el diputado vasco Joseba Andoni Agirretxea, quien ha resaltado que lo que se debe cambiar es la inversión en investigación, en servicios sanitarios y en tratamientos.

Desde Sumar han coincidido en la importancia de invertir en la sanidad pública para tratar el cáncer y aumentar la tasa de supervivencia, y ERC ha resaltado que los pacientes "no deben ser soldados, ni los médicos cabeza de tropa".