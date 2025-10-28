La Comisión Española de Ayuda al Refugiado tutela a una familia que llegó en la patera rescatada por un crucero

Las 19 personas rescatadas por un crucero turístico de la compañía MSC cuando iban a la deriva en una patera a 20 millas de Cabrera el pasado domingo han este martes pasado por los responsables de Extranjería de la Policía Nacional en Barcelona después de llegar al puerto de Barcelona el lunes.

En las próximas horas, los rescatados serán atendidos por parte de entidades sociales que les ayudarán en su situación de recién llegados. En la embarcación llegaron un matrimonio con sus dos hijos menores que recibirán la atención de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, ya que se trata de una familia al completo.

El hijo menor, con fiebre, y el padre, por unas contusiones, fueron atendidos en el hospital del Mar a su llegada, pero ahora ya se encuentran en perfectas condiciones. El menor se cayó al mar cuando el crucero los rescató y el padre se lanzó a salvarlo.

Otra de las personas rescatadas, que sufre diabetes, seguía ingresado aunque su estado de salud es óptimo. Por eso, se espera que junto al resto de personas que llegaron al puerto de Barcelona este lunes puedan ser atendidos por varias organizaciones de ayuda a los recién llegados, después de cumplimentar los trámites por la Policía Nacional.

En declaraciones a los medios, el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha señalado que "en todo momento hemos trabajado desde la delegación del Gobierno en Catalunya para dar respuesta a esta situación poco habitual", como es que personas que están a la deriva en una patera sean rescatados por un crucero de lujo.

Además, Prieto ha remarcado que a las personas salvadas "se les ha garantizado la ayuda humanitaria al tiempo que hemos seguido un estricto cumplimiento de la normativa de Extranjería".

Las 19 personas salvadas fueron encontradas por un crucero en una embarcación a la deriva a 20 millas de Cabrera con fuerte viento y olas de tres metros. Había 16 hombres, una mujer y dos niños. Los migrantes fueron trasladados al puerto de Barcelona, que era el destino del crucero que los rescató, y fueron atendidos por los servicios sanitarios de la Delegación de Gobierno para comprobar su estado.