Catalunya impulsa un plan de "Educación Democrática" como antídoto contra los discursos de odio

La consellera de Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha presentado este martes su Plan para la Educación Democrática con el objetivo de combatir los discursos de odio que están penetrando con fuerza entre los jóvenes a través de sus teléfonos móviles tanto a nivel catalán como a escala global. Algo que genera, según señala el propio proyecto, un incremento de la desconfianza hacia el sistema democrático; el negacionismo y blanqueamiento de las dictaduras y de la represión y la "desconexión de la política representativa y de los medios de comunicación formales, sobre todo entre los más jóvenes", lo que provoca "desinformación a través de las redes sociales y de medios que difunden noticias falsas".

Lejos de partir de una percepción infundada, el plan parte de datos preocupantes. Según el barómetro de opinión del CEO 2024, los jóvenes se identifican con opciones más reaccionarias que las generaciones anteriores, y el incremento de posiciones de extrema derecha es una realidad muy marcada, especialmente en el caso de los chicos. Ante esta situación, el Plan para la Educación Democrática, impulsado por la conselleria de Educación y FP en colaboración con otras consellerias, pretende incidir en cuatro: memoria democrática, discursos de odio y pensamiento crítico; instituciones democráticas y ciudadanía global y participación ciudadana, y coeducación y perspectiva de género. Un ambicioso objetivo que se pretende alcanzar a través del área, ya existente, de "Valores cívicos y éticos", con su refuerzo en las etapas de primaria y secundaria.

20 escuelas y 20 institutos

Con el objetivo de reforzar la memoria democrática, el plan incluye un convenio con la Diputació de Barcelona para impulsar la creación de materiales didácticos sobre República, Guerra Civil y franquismo. La iniciativa presentada este martes prevé que el 2026-2027 los materiales se lleven al aula en 20 centros de primaria y 20 de ESO de la provincia de Barcelona, con la intención de extenderlos después al resto del territorio.

La campaña incorpora a la plataforma Supercampus (3Cat) producciones audiovisuales para el aprendizaje de la cultura democrática

También está prevista la creación de materiales y actividades para conocer la Unión Europea. Desde situaciones de aprendizaje sobre la UE y una guía informativa para 4º de ESO hasta el impulso para la celebración del Día de Europa.

En el eje de trabajar los discursos de odio y la mirada crítica, el plan destaca la incorporación al Supercampus (3Cat) de producciones para el aprendizaje de la cultura democrática, el respeto a los derechos humanos, la lucha contra los discursos de odio y la memoria histórica en los centros educativos.

La iniciativa incluye formación docente en coeducación, bienestar emocional y prevención de violencias; y el diseño de un "plan de centros coeducativos, con intervención en el currículum"

El nuevo plan pretende impulsar un programa para potenciar la participación ciudadana y acercar las instituciones al alumnado de primaria, con el objetivo de "hacer efectivo el derecho a la participación de la infancia" y, aseguran sus creadores, mejorar las políticas públicas del Govern de la Generalitat. "Queremos reforzar el compromiso con los valores democráticos entre los más jóvenes en un contexto de desconfianza hacia las instituciones", señalan desde la conselleria.

¿Se universalizará al fin la educación afectivo-sexual?

Por último, el plan prevé "la implementación del modelo de educación afectivo-sexual en diversas dimensiones (género, prevención de las violencias, el propio cuerpo y salud sexual y reproductiva, entre otras)". Una afirmación contundente que se antoja extraño incluir en medio de una presentación con otras muchas medidas de distinto calado, al tratarse de una de las grandes asignatura pendiente del sistema desde hace años, pese a que hace tiempo que forma parte del currículum desde infantil. El papel es una cosa, pero, a la práctica, la educación afectivo-sexual sigue siendo un tabú en muchísimos centros y se deja en manos de la voluntad (y mirada) del docente.

En ese mismo punto, recoge la formación docente en coeducación, bienestar emocional y prevención de violencias; el diseño del Plan de centros coeducatius, "con intervención en el currículum" y la "inclusió de la coeducación el trabajo territorial".