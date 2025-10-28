Alerta en Galicia: tres muertos en dos semanas por ataques de avispas velutinas

La comunidad autónoma de Galicia se encuentra en estado de máxima alerta tras registrarse tres fallecimientos en menos de quince días a causa de ataques de la avispa asiática (Vespa velutina). Las víctimas, tres hombres con edades comprendidas entre los 55 y 79 años, perdieron la vida en distintas provincias gallegas mientras realizaban tareas cotidianas al aire libre, un hecho que ha desatado una profunda preocupación social y ha puesto en evidencia la crítica expansión de esta especie exótica invasora. A pesar de los esfuerzos de control implementados durante más de una década, la población de este insecto ha experimentado un crecimiento extraordinario, convirtiendo el riesgo de encuentros fatales en una amenaza tangible para la población rural y cualquier persona que desarrolle actividades en la naturaleza.

El caso más reciente, que tuvo lugar en el municipio de Cospeito (Lugo), involucró a un cazador de 55 años que, según las primeras investigaciones, pisó accidentalmente un nido terrestre oculto en la maleza. La reacción fue inmediata y fatal. Días antes, un concejal de 76 años en Irixoa (A Coruña) y un vecino de 79 años en Dozón (Pontevedra) sufrieron destinos similares mientras desbrozaban y trabajaban en sus fincas. Estos trágicos sucesos subrayan un patrón alarmante: los ataques no se producen por provocación directa, sino por el contacto accidental con nidos ocultos, cuya ubicación impredecible multiplica el peligro. La Xunta de Galicia ha confirmado que al menos una de las víctimas era alérgica, un factor que transforma una picadura en una emergencia médica potencialmente mortal.

Un invasor adaptado y en expansión descontrolada

El actual crecimiento exponencial de la Vespa velutina en territorio gallego no es casual. Se debe a una combinación de factores que han creado el caldo de cultivo perfecto para su proliferación. En primer lugar, las condiciones climáticas, con otoños cada vez más suaves y prolongados, alargan el ciclo biológico de las avispas, permitiendo que las colonias permanezcan activas y agresivas durante más meses. Esto contrasta con su ciclo en climas más fríos, donde la actividad cesaría mucho antes.

Además, la extraordinaria capacidad de adaptación de este insecto le permite anidar en una gran variedad de lugares. Aunque son conocidos sus grandes nidos secundarios en las copas de los árboles, cada vez es más frecuente encontrar nidos primarios y secundarios en el suelo, entre matorrales, en cornisas de edificios o en muros de piedra. Esta versatilidad para esconder sus colonias dificulta enormemente su detección y eliminación, y es la causa principal de los accidentes recientes. Al realizar tareas agrícolas, forestales o de ocio como el senderismo o la caza, las personas pueden invadir sin saberlo el perímetro de seguridad de un nido, desatando un comportamiento defensivo extremadamente agresivo por parte del enjambre, que puede atacar de forma masiva y coordinada.

Prevención y protocolo de actuación: cómo convivir con el riesgo

Dado que los expertos coinciden en que la erradicación total de la avispa asiática es una meta prácticamente inalcanzable, el enfoque debe centrarse en la prevención y la gestión del riesgo. La convivencia segura pasa por la educación y la adopción de medidas de precaución estrictas, especialmente en el entorno rural. Las autoridades recomiendan una serie de pautas clave:

Inspección visual previa: Antes de realizar trabajos de desbroce, jardinería o cualquier actividad que implique remover vegetación, es fundamental realizar una inspección visual del entorno en busca de actividad de avispas. Mantener la calma: Si se detecta la presencia de una o varias velutinas, se debe evitar cualquier movimiento brusco o intento de espantarlas. Lo más seguro es alejarse lentamente y sin dar la espalda. No actuar por cuenta propia: Jamás se debe intentar retirar, golpear o destruir un nido. Esta es la principal causa de ataques masivos. La notificación a los servicios de emergencia (a través del teléfono 012 o 112) es el único protocolo de actuación seguro. Equipos especializados se encargarán de su neutralización. Minimizar la atracción: Evitar el uso de perfumes o colonias con olores dulces durante las actividades al aire libre y asegurar que los restos de comida, especialmente fruta o bebidas azucaradas, queden bien cerrados.

El impacto sanitario: de la picadura al shock anafiláctico

El veneno de la Vespa velutina es potente, pero el verdadero peligro reside en dos factores: la cantidad de veneno inoculado en ataques múltiples y la respuesta del sistema inmunitario de la víctima. Para una persona no alérgica, una sola picadura suele provocar dolor intenso, enrojecimiento e hinchazón local. Sin embargo, sufrir múltiples picaduras puede llevar a una reacción tóxica sistémica, incluso sin ser alérgico, debido a la alta dosis de veneno.

El escenario más grave es el de las personas alérgicas, para quienes una única picadura puede desencadenar un shock anafiláctico. Esta reacción alérgica severa provoca síntomas como dificultad para respirar, hinchazón de garganta y cara, urticaria generalizada, mareos y pérdida de conciencia, pudiendo ser mortal en cuestión de minutos si no se trata de inmediato. Por ello, es vital que las personas con alergia a las picaduras de himenópteros extremen las precauciones, eviten zonas de riesgo y lleven siempre consigo un autoinyector de adrenalina. La reciente ola de fallecimientos ha convertido lo que era un problema medioambiental y apícola en una grave crisis de salud pública que exige una respuesta coordinada y una mayor concienciación ciudadana.