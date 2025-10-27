Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Sabadell

Una jueza investiga la suplantación de la identidad del periodista Ricard Ustrell en la red social X

El perfil falso contaba con la foto del presentador, su nombre de usuario e información sobre los premios recibidos y el nombre de sus dos hijos

El periodista Ricard Ustrell.

El periodista Ricard Ustrell. / TELETODO

J. G. Albalat

J. G. Albalat

Barcelona
El periodista catalán Ricard Ustrell, presentador del programa 'El matí de Catalunya Ràdio' y exconductor de 'Col.lapase', denunció el pasado mes de agosto ante los Mossos d'Esquadra que le habían suplantando la identidad en la red social X (antes Twitter), creando un perfil con su imagen y nombre de usuario, según ha podido saber EL PERIÓDICO. El Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell ha abierto una investigación y, a petición de la policía catalana y con el aval de la fiscalía, ha reclamado a la compañía X Internet Unlimited Company, con sede en Dublín (Irlanda), que aporte información de la cuenta falsa, la fecha de creación, el correo electrónico y teléfono asociados y datos de conexión con horarios de uso.

Ustrell compareció ante los Mossos para presentar la denuncia el pasado 11 de agosto. El periodista explicó a los agentes que hacía un año aproximadamente había tenido una cuenta en X, pero que había decidido cerrarla. Para su sorpresa, el 10 de agosto, otra persona había abierto en esa red social un perfil utilizando su nombre de usuario, su fotografía y dando detalles personales suyos, como los premios recibidos o el nombre de sus hijos. La ubicación que figuraba era Sabadell. Esa persona, incluso, llegó a contestar a los mensajes que recibía esa cuenta haciéndose pasar por el periodista. La mayoría de los comentarios eran de índole política.

Ustrell explicó a los Mossos que debido a su profesión como periodista y por ser una persona de proyección pública, esta usurpación de identidad podrían ocasionar un gran perjuicio profesional y personal, afectando a su imagen y reputación negativamente. El expresentador de 'Col.lapse' no solo presentó la denuncia ante la policía, sino que también comunicó la existencia de ese perfil falso a X. Por ahora, tanto Ustrell como los investigadores desconocen quién podría estar detrás de esa usurpación y cuál es la finalidad que se perseguía con esta maniobra.

Petición a la red social

Para intentar dar con el autor, la misma policía solicitó en el juzgado de guardia de Sabadell que se requiriera a la empresa propietaria de esta red social datos sobre la cuenta fraudulenta, que contaba con 107 seguidores tan solo dos días después de su apertura. La fiscalía avaló la petición de la policía y el Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell, que tramita el proceso judicial, ordenó la traducción de la solicitud al inglés y que se remitiera a la sede de X. Fuentes cercanas a las pesquisas han señalado a este diario que, a partir de las gestiones de los Mossos, la cuenta ya no existe. Ustrell se ha personado como víctima en la causa incoada.

El Código Penal castiga con la pena de prisión de tres meses a un año o multa a quien "sin consentimiento de su titular, utilice la imagen o datos personales de una persona para abrir perfiles falsos en redes sociales, páginas de contacto o cualquier otro medio de difusión pública, ocasionándole una situación de acoso, hostigamiento o humillación".

