Rescatados con hipotermia dos jóvenes tras caer al río Llobregat en Berga desde diez metros de altura: "Salimos vivos de milagro"

Los Bombers de la Generalitat han rescatado a dos jóvenes que cayeron de noche junto al río a la altura de Cal Rosal. El aviso se recibió este domingo a las 0:19 h, cuando dos chicos que paseaban cerca del cauce del río resbalaron y cayeron por un pequeño terraplén. Los jóvenes se precipitaron unos diez metros de desnivel hasta que acabaron en el agua.

Dos dotaciones de los Bombers realizaron el rescate, que no duró más de media hora. El SEM los trasladó en ambulancia al Hospital de Berga, ya que sufrían hipotermia. Uno de ellos resultó herido con una fractura en el brazo y el otro quedó en observación por contusiones en la zona de la cabeza.

Uno de los jóvenes ha explicado el susto que vivió cuando sufrió la caída junto a un amigo suyo. Ambos se precipitaron por un desnivel de unos diez metros hasta el río, en un accidente que movilizó a varios equipos de emergencia y que, según los propios afectados, "podría haber acabado mucho peor".

El rescate

Según explica uno de los implicados, el accidente tuvo lugar mientras paseaban cerca del cauce del río, cuando uno de los jóvenes resbaló por un pequeño terraplén y cayó al agua. "De inmediato intenté ayudarlo, pero también acabé cayendo", relata. El joven detalla que, al resbalar por la pendiente, se precipitó como su compañero por un desnivel de unos diez metros hasta llegar al río. "Los Mossos nos dijeron que habíamos salido vivos de milagro después de la caída".

Los amigos que los acompañaban alertaron al 112 para informar de que dos de sus compañeros habían caído al río. Mientras esperaban la llegada de los equipos de rescate, los afectados avanzaron por el río agarrados de la mano. "Mi amigo decía que le dolía mucho la pierna, pero lo animé a seguir saltando de piedra en piedra hasta que vimos las linternas del grupo de personas que nos esperaban en una zona accesible", recuerda.

Una vez llegaron a una zona segura, fueron atendidos por los Mossos d’Esquadra, los Bombers y efectivos del SEM. "Pudimos salir por nuestro propio pie con la ayuda de las personas que nos esperaban. Queremos dar las gracias por todo el apoyo que nos ofrecieron", dice.