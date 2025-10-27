La portada de EL PERIÓDICO del 28 de octubre de 2025

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 28 de octubre de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. Una concejala socialista de Sant Sadurni d'Anoia pide el indulto para evitar que la separen de sus hijas
  2. Paquete no entregado por no localizar al destinatario': el 'truco' que usan los mensajeros para no llamar a su puerta
  3. Muere de forma repentina Oti Cabadas, la camionera e influencer de 41 años que rompió con los estereotipos del sector
  4. La familia de Pol Cugat, el joven asesinado en una plantación de marihuana, pide otra vez a Google que le ayude a encontrar su cuerpo
  5. El Govern garantizará energía para el nuevo Hospital Clínic evitando una inversión millonaria al Barça
  6. Científicos españoles dan con la clave del cometa 3I/ATLAS: lo identifican como una 'cápsula del tiempo primordial
  7. Extraescolares: 'Yo pondría una extraescolar de descanso, en la agenda de los padres y de los hijos
  8. ¿Qué día se cambia la hora en España? El horario de invierno 2025 llega este mes de octubre

'Els pobles de l'aigua': un testimonio gráfico para recordar la dana de Valencia

Los alcaldes de la dana de Valencia, un año después: "Pasamos de ser pueblos a zonas de guerra"

'Els pobles de l'aigua': un documental de la dana de Valencia

La falta de disciplina lastra el sistema educativo: uno de cada tres docentes pierde "mucho tiempo" por disrupciones en el aula

España tiene 1.126 escuelas, 112 hospitales y 82 puntos radiactivos en zonas vulnerables a las inundaciones más graves

La AESAN alerta de la presencia de plásticos azules en un lote de gofres de la marca Lotus distribuido en Catalunya

Una jueza investiga la suplantación de la identidad del periodista Ricard Ustrell en la red social X

