Envuelto en plástico y sin manipular: el protocolo para llevar amianto al punto verde en Catalunya

Con la aprobación de la ley del amianto a la vuelta de la esquina y las multas asociadas a ella, muchos ciudadanos han mostrado preocupación por tener elementos de fibrocemento (un material que contiene amianto) en sus casas. En algunos casos, hay gente que ha procedido a retiradas rápidas e irregulares para "quitarse de en medio" este material tóxico de encima. De hecho, durante los últimos meses, los agentes rurales han detectado un aumento de los vertederos ilegales.

Ante este escenario, la Generalitat hace un llamamiento a eliminar el amianto de forma correcta y legal. La sensación general es que para desprenderse del asbesto, es necesario contratar a una empresa especializada. Y normalmente, es así. Sin embargo, en algunos casos y utilizando las medidas de seguridad requeridas, es posible trasladar piezas que contienen amianto "de forma casera".

Muchos de los puntos verdes de Catalunya están preparados para recibir este tipo de residuos, que después serán trasladados al depósito de Castellolí, el único disponible a día de hoy para almacenar amianto. En ningún caso está permitido presentarse a los centros de recogida de residuos con un tejado entero de uralita destrozado y manipulado. Lo que sí está permitido trasladar a estos lugares son placas sueltas o trozos de tubería, siempre y cuando no hayan sido manejados previamente.

Trasteros y garajes

En muchos trasteros y garajes de Catalunya, se acumulan piezas de fibrocemento. Y para estos elementos, no es necesario contratar a una empresa registrada en el protocolo de retirada de amianto. Cabe señalar que el fibrocemento es una mezcla de Pórtland y fibras de amianto. Según los documentos públicos de la Agència de Residus de Catalunya (ARC), se considera que es uno de los residuos de amianto menos conflictivos porque tiene una baja capacidad para liberar sus fibras tóxicas.

"El personal del punto verde ha de informar a los usuarios de la obligación de llevar este material embalado en plástico (retractilado) con la identificación del amianto", reza la guía de gestión de estos espacios de la Generalitat. El tipo de plástico es similar al que se usa para proteger a las maletas en el aeropuerto y evitar que sean abiertas. De esta manera, se minimiza la exposición a las fibras de amianto tanto de los usuarios como del personal de la instalación.

Normalmente, son los puntos verdes los que deben proporcionar al ciudadano el material necesario para entregar el residuo correctamente embalado. Cuando el usuario llega al lugar con el fibrocemento ya preparado, los trabajadores activan el protocolo de seguridad y se colocan un traje de protección, ya que son ellos quienes deben manipular este tipo de residuos de forma más habitual.

Radiografía

Para el ciudadano, el contacto es puntual y mínimo. En cambio, el personal del punto verde está expuesto con mayor frecuencia, por lo que debe extremar las precauciones. Fuentes conocedoras del proceso lo comparan con el proceso de someterse a una radiografía: el paciente solo pasa unos segundos frente a la máquina, pero el técnico que realiza decenas al día se protege detrás de una pantalla de plomo.

De los más de 400 puntos verdes de Catalunya, varios están listos para aceptar pequeños residuos de amianto. Pero dos de ellos, el de Cerdanyola y el de Vall d'Hebron, están equipados con un protocolo más detallado para recibir restos de fibrocemento. La Seu d'Urgell y Bellpuig d'Urgell están en trámite de integrar también estos mecanismos para aceptar ciertas cantidades de amianto trasladadas por los vecinos de la zona. Estas localidades están habilitando un espacio para incluir las condiciones de seguridad adecuadas.