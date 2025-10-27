Educación
Catalunya reconocerá los títulos de monitor y director de 'lleure' como méritos en las oposiciones docentes
La iniciativa responde a una demanda histórica del sector del ocio educativo
Un 40% de profesores de ESO no se ven preparados para atender a alumnos con necesidades especiales
El Govern reconocerá, por primera vez, los títulos de monitor y director de 'lleure' (ocio educativo) como méritos en las oposiciones para acceder a la función pública docente. Esta medida se aplica ya a la convocatoria de oposiciones publicada este lunes. Así, se sumarán 0,10 puntos al baremo de méritos por el título de monitor (310 horas de formación) y 0,15 por el de director (410 horas de formación). Solo serán válidos los títulos expedidos por escuelas reconocidas por la Dirección General de Juventud.
El período de inscripciones a las nuevas oposiciones va desde este lunes hasta el 24 de noviembre. La iniciativa responde a una demanda histórica del sector del ocio educativo.
El objetivo es reconocer el valor educativo de este ámbito y destacar competencias esenciales para la práctica docente, como el trabajo en equipo, el liderazgo educativo, la gestión de grupos, la educación emocional, la resolución de conflictos o la mirada comunitaria, según ha destacado el Govern.
