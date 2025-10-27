Detenido un joven de 18 años por hacer tocamientos a dos menores en las Fires de Girona

Los Mossos d’Esquadra han detenido a un joven de 18 años acusado de dos agresiones sexuales en las Fires de Girona. Los hechos ocurrieron este sábado, hacia las diez y media de la noche. Tres adolescentes de 14 años se encontraban en la zona donde están las atracciones consideradas más grandes —entre la plaza de les Botxes y la Copa— cuando un grupo de chicos se les acercó y las abordó.

Según han declarado las víctimas a la policía, uno de los chicos les hizo tocamientos, dirigidos a dos de las chicas. Las adolescentes intentaron huir, pero los jóvenes las siguieron hasta que una de ellas se dirigió rápidamente al espacio policial —que comparten la Policía Municipal de Girona y los Mossos y que este año se denomina de "convivencia y seguridad"— situado junto a la plaza de les Botxes

La joven explicó a los agentes lo que había sucedido y los Mossos pudieron identificar al presunto agresor. Cuatro agentes lo localizaron en la zona y lo arrestaron a medianoche.

El caso ha sido instruido como dos agresiones sexuales por los tocamientos que presuntamente había realizado el joven. Al día siguiente, quedó a disposición del juez de guardia de Girona.

El detenido, que hasta ahora no tenía antecedentes policiales, quedó en libertad con cargos, y la autoridad judicial le ha impuesto una orden de alejamiento de 200 metros de cualquier actividad, celebración, concierto o espacio de las Fires de Girona.