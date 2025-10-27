El centro de emergencias de Terres de l'Ebre tendrá bases en Amposta y Ulldecona

El centro logístico de emergencias en las Terres de l'Ebre anunciado por el Govern para gestionar la atención a los afectados en casos de aguaceros o incendios podría concretarse en 2026 y se desplegaría con dos bases: una en Amposta y otra en Ulldecona. Así lo ha avanzado la consellera de Interior, Núria Parlon, en una reunión en el Ayuntamiento de Amposta para abordar, con representantes municipales, responsables del Servei Català de Trànsit (SCT), Mossos d'Esquadra y bomberos, medidas de mejora de la gestión vial en este tipo de episodios. De hecho, en estos casos, la consellera ha anunciado que el SCT negocia con las empresas de los navegadores para que introduzcan avisos hablados sobre alternativas viarias. Una información que también incluirá la nueva app de Trànsit prevista para 2027.

Según ha insistido la consellera, el centro logístico de emergencias permitirá disponer en el mismo territorio del material necesario para garantizar una primera atención a los afectados y se situarán estratégicamente en estos puntos a lo largo del eje viarios que conforman la AP-7 y la N-340. Cubriría, por un lado, Amposta y los municipios cercanos, así como Ulldecona y la zona sur del Montsià.

Material de primeros auxilios

El centro, ha abundado, dispondría de materiales de primeros auxilios, mantas, literas plegables, agua o kits de alimentación de primera emergencia para atender a las necesidades más urgentes. Según Parlon, actualmente Protección Civil tiene un convenio con Cruz Roja –"que funciona bastante bien", ha precisado– para este tipo de casos. "Pero cuando tienes una emergencia de estas características y las vías están saturadas es muy difícil que la ayuda llegue a tiempo", ha precisado.

La previsión del Govern, ha añadido, es empezar a "trabajar cuál es la propuesta" a la espera de disponer de los recursos presupuestarios. "De cara al próximo año queremos tener ya estos centros para poder operar de cara a posibles episodios como el que nos hemos encontrado este año de inundaciones que ya sabemos que son reiterativos y que nos los iremos encontrando".

Parlon ha presidido este lunes en el Ayuntamiento de Amposta una reunión para avanzar en las mejoras de coordinación para hacer frente a este tipo de emergencias en el ámbito viario, tanto aguaceros como en incendios. Pese a entender que la magnitud de las lluvias de hace dos semanas era difícilmente previsible, asumió que existe margen de mejora a la hora de poner en práctica las medidas y alternativas.

Anticipar colapsos

El encuentro ha contado con la presencia de representantes municipales, de responsables del SCT así como de los sectores territoriales de Tráfico de los Mossos d'Esquadra y mandos regionales de los bomberos. Según la consellera, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de trabajar para anticipar los colapsos circulatorios causados por estos episodios y localizar áreas que puedan acoger a los vehículos pesados. También en materia de gestión de flujos y cortes en las vías intermedias para evitar que no lleguen o no se reincorporen vehículos a las vías principales, en accesos como los de l'Ampolla y l'Ametlla de Mar. Se ha abordado la necesidad de incorporar sensor para concretar el estado de los puntos que tienen mayor probabilidad de inundación.

Paralelamente, y según ha avanzado, el SCT sigue trabajando para que la nueva app del tráfico, prevista para 2027, incorpore de forma práctica información sobre rutas alternativas en casos de inundaciones. Más aún, avanzó que negocian con las empresas que gestionan los navegadores para incorporar esta información mediante avisos de voz y así "evitar distracciones".

Adelantarse a los aguaceros

Por su parte, el alcalde de Amposta, Adam Tomàs, ha valorado positivamente la voluntad de mejorar la coordinación en estos episodios que, insistió, pueden volver a repetirse en el futuro próximo. Recordó, en este contexto, las condiciones particulares que hacen del municipio un espacio complejo cuando se producen grandes aguaceros, por la existencia de barrancos que cruzan las principales vías de tráfico. "Creo que es muy positivo avanzarnos. Desgraciadamente, el cambio climático creo que ya no tiene regreso", ha insistido.

Tomàs, que ha celebrado la iniciativa de la Generalitat de actuar en espacios como los barrancos y las actuaciones del Estado en materia viaria ante los chaparrones, ha pedido comprensión a la ciudadanía ante la constatación de que las medidas que se tomen para adaptar el territorio y las infraestructuras a este cambio climático "no serán fáciles" y que requerirán de diversos estudios previos así como de su estudios previos así como de su estudio previo.

"Lo digo también porque aquella gente que ahora sufre de forma más frecuente que se inunden sus casas que entiendan también que esto no se solucionará de hoy para mañana, porque son necesidades estructurales", ha cerrado