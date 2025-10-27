La bienal 'Ciutat i Ciència' 2025 volverá a unir Barcelona y Madrid y tendrá un epílogo en México

El teniente de alcalde y responsable del área de ciencia del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls, ha presentado este lunes por la mañana la programación de la cuarta edición de la bienal 'Ciutat i Ciència', que se celebrará del 18 al 23 de noviembre de forma simultánea en Barcelona y Madrid y un poco más tarde en la ciudad de Guadalajara (México). “A través de la ciencia tenemos la oportunidad de generar puentes, por segundo año con Madrid y por primera vez con Guadalajara”, ha expresado Valls, acompañado por el director del Círculo de Bellas Artes de Madrid, Valerio Rocco.

El 2025 es el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas y la bienal busca ser el espacio idóneo para acercar a la ciudadanía los cambios sociales que esta disciplina ha generado. Además, es un sector estratégico para Barcelona, destacado en varios planes de futuro de la ciudad y motor económico y de conocimiento a través de instituciones como el Barcelona Supercomputing Center (BSC), el sincrotrón ALBA y el Institut de Ciències Fotòniques (ICFO). Para explicar por qué se ha escogido la cuántica y cómo se va a desarrollar, se ha organizado una mesa redonda con la presencia del equipo de comisariado de la bienal, formado por Alba Cervera, Toni Pou, Teren Badia, Carlos Sabín y Elisa Garrido.

Entre las actividades más destacadas en Barcelona está la Nit de la Ciència, el sábado 22 de noviembre, con monólogos científicos, visitas guiadas, cine y performances. También tendrá gran protagonismo el Born. Museu d’Història de Barcelona y el rehabilitado Hivernacle del parque de la Ciutadella, que acogerán programación. Por ejemplo, la entrega del Premi Nat del Museu de Ciències Naturals de Barcelona a Philip Ball. La cita contará con ponentes de prestigio como Ignacio Cirac, Sònia Fernández-Vidal, Carlo Rovelli, Alexandra Olaya-Castro, José Ignacio Latorre y Chris Ferrie.

En Madrid abrirá la bienal una charla entre María García Díaz, Carlos Sabín y el avatar de Albert Einstein, desarrollado por el grupo Q-Math del Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT) y la Universidad Carlos III. En cuanto a México, el festival aprovechará que Barcelona es la invitada de honor en la prestigiosa Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL). Allí la ciudad desplegará una programación de actos que incluirá "voces destacadas del ecosistema científico".

Más de 30.000 participantes

La bienal supone un espacio de nexo entre diferentes ámbitos. “Creemos mucho en el espíritu de la colaboración científica y cultural. La ciencia es cultura y la cultura no está completa si no cuenta con la dimensión científica”, ha afirmado Rocco. Para él, “ciencia y cultura deben seguir colaborando en el futuro”. Estas jornadas invitarán a sus participantes –más de 30.000 en las pasadas ediciones– a reflexionar sobre la importancia de vivir en una época llena de “retos muy complejos para los que se necesitan respuestas muy complejas”, y cómo se van a abordar desde la perspectiva científica, ha concluido Rocco.

La bienal 2025 va a dividirse en cuatro ámbitos temáticos: "la revolución de las ideas", que sirve para explicar cómo los avances tecnológicos suponen un cambio de paradigma; "la información cuántica es poder", que hace referencia a los cambios y evoluciones de la cuántica; "Observar, destruir, aprender", para hablar de cómo la observación modifica el estado de la materia; y "habitar los límites", con la intención de acercar el conocimiento del futuro.