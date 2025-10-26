Soluciones de movilidad para avanzar

En ese contexto, y operando en el marco estratégico de la innovación, Abertis centra sus proyectos en el desarrollo de soluciones novedosas, que tengan como objetivo alcanzar metas basadas en la eficiencia, la seguridad y la calidad del propio servicio.

Para lograr tales fines, Abertis apuesta por Beyond Roads, hub de innovación de la compañía, dedicado a explorar e impulsar la transformación de las vías de alta capacidad. Para cumplirlo, se centran en el empleo de la tecnología y en el uso de datos, coordinando todas las unidades de negocio y la propia Fundación Abertis.

Ubicado en Barcelona, la compañía creó el Future Road Lab de Abertis (AFRL), centro de innovación y test site. El enclave cuenta con living labs, que pretenden aumentar la seguridad y reducir la contaminación en las vías.

Dentro de las principales acciones del espacio se encuentra el análisis y la supervisión de los patrones y los flujos de tráfico, al igual que la predicción del riesgo de accidentes y la detección de incidencias en las carreteras en tiempo real.

Empleo IA y digitalización / Abertis

Principales líneas de acción

El proceso de innovación de la compañía también pasa por la colaboración con diferentes startups, universidades, centros tecnológicos, administraciones públicas y empresas de otros sectores como el energético y las telecomunicaciones.

De dicha unión nace una visión colaborativa, que permite acelerar el desarrollo de una serie de soluciones que tengan un impacto directo en la seguridad vial, la sostenibilidad y la eficiencia operativa.

El futuro de la movilidad pasa por el empleo de la IA y la digitalización, para lograr anticipar, mitigar y gestionar problemas

Dentro de las principales líneas de acción, en primer lugar, puede hablarse de los LABs de innovación: espacios de experimentación para testeo de nuevas tecnologías, como sensores inteligentes, conectividad 5G o sistemas cooperativos C-ITS. En segundo lugar, el Observatorio de Innovación, que identifica emergentes y oportunidades tecnológicas que puedan aplicarse a la movilidad. En tercer lugar, el programa intrapreneurship, que fomenta la creatividad interna y la participación de los empleados en el diseño de las soluciones innovadoras. Por último, las Cátedras Abertis, que promueven la investigación académica aplicada a la movilidad sostenible y a la seguridad vial.

IA y la digitalización

Existe, por parte de Abertis, una apuesta por ambos conceptos, para lograr optimizar la operación y el mantenimiento de las infraestructuras. A fin de cumplir los objetivos, la compañía emplea algoritmos avanzados, que permiten una gestión predictiva del tráfico, gracias a los cuales es posible anticipar y mitigar diferentes problemas antes de que tengan lugar.

Además, la automatización de esos procesos contribuye a mejorar la eficiencia en la gestión de las autopistas, permitiendo que los usuarios tengan, de este modo, una experiencia más fluida y segura.

Dentro del programa destacan dos iniciativas. Por un lado, su alianza con Google Cloud, en aras de una movilidad predictiva, mediante la implementación de la herramienta Roads Management Insights (RMI), desarrollada sobre la plataforma Google Maps y BigQuery, que permite analizar datos de tráfico en tiempo real mediante IA y sistemas GIS para identificar patrones de congestión y sus causas, prever condiciones meteorológicas adversas y su impacto en la movilidad, detectar zonas de alto riesgo para aplicar medidas correctivas como señalización adicional o badenes y optimizar la planificación urbana e interurbana, mejorando la seguridad vial. Asimismo, ofrece previsiones meteorológicas más precisas y mejorará la respuesta ante emergencias, entre otras funciones. Las primeras pruebas se están llevando a cabo desde el AFRL en la autopista C-32 de Barcelona y en la A4 Holding de Italia.

Aumentar la seguridad y reducir la contaminación en las vías como objetivos / Abertis

Por otro lado, la iniciativa Zero Accidents AI Challenge, dentro de la segunda edición del Abertis Global Challenges, pretende lograr soluciones innovadoras y efectivas para predecir, prevenir y gestionar accidentes a través de una combinación de IA con datos de satélite y de vehículos. EarthPulse ha sido la startup ganadora de la segunda edición de este reto, gracias a la plataforma Road Safety Pulse, capaz de anticipar riesgos de accidentes mediante el análisis inteligente de datos satelitales y viales.

Abertis también ha llevado a cabo un observatorio de comportamiento de los usuarios. Se trata de un estudio que recoge los datos agregados de los diferentes observatorios de conducción de los clientes, lo que permite comparar el comportamiento de los conductores en diferentes países, observando las principales infracciones cometidas, de cara a mejorar las campañas de concienciación y sensibilización, que se desarrollan a nivel de Grupo y son canalizadas por la propia Fundación Abertis.