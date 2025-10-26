Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

30.000 personas en Sevilla

Una marea rosa protesta en Sevilla por los retrasos del cribado del cáncer de mama: "Nuestra política es vivir"

Las imágenes de la manifestación en San Telmo por los fallos en el cribado de cáncer de mama.

Las imágenes de la manifestación en San Telmo por los fallos en el cribado de cáncer de mama. / Victoria Flores

Victoria Flores

Sevilla
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

No cabe nadie en la explanada frente al Palacio de San Telmo. Una marea rosa, formada por alrededor de 30.000 personas y encabezadas por mujeres ha tomado este domingo el centro de Sevilla para reclamar soluciones ante la crisis sanitaria desatada tope las incidencias y los retrasos en los cribados del cáncer de mama en Andalucía.

Esta no es la primera manifestación que convocan las afectadas. Ya el pasado 8 de noviembre, miles de personas se concentraron ante la puerta del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Personas de distintas ideologías, edades y realidades sociales se dieron cita en la Avenida de la Constitución de Sevilla para reclarmar acciones al Gobierno andaluz. Apenas un rato después, la hasta entonces consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, presentó su dimisión. Las movilizaciones se han replicado por toda Andalucía desde entonces.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Paquete no entregado por no localizar al destinatario': el 'truco' que usan los mensajeros para no llamar a su puerta
  2. Una concejala socialista de Sant Sadurni d'Anoia pide el indulto para evitar que la separen de sus hijas
  3. Científicos españoles dan con la clave del cometa 3I/ATLAS: lo identifican como una 'cápsula del tiempo primordial
  4. Qué significa apuntar la lista de la compra en un papel y no en el móvil, según la psicología
  5. Los Mossos investigan el suicidio de un menor en Lleida tras denunciar 'bullying
  6. El Govern garantizará energía para el nuevo Hospital Clínic evitando una inversión millonaria al Barça
  7. Drones para sustituir a los temporeros de la fruta: una finca de Lleida ya prueba esta nueva tecnología
  8. El local de Madrid que recicla cada día 50 maletas perdidas en los aeropuertos españoles: 'Hemos encontrado hasta un microondas

Desarticulada una red de prostitución forzada en España y Portugal: ocho mujeres liberadas

Desarticulada una red de prostitución forzada en España y Portugal: ocho mujeres liberadas

Desarticulada una red de prostitución forzada en España y Portugal: ocho mujeres liberadas

Desarticulada una red de prostitución forzada en España y Portugal: ocho mujeres liberadas

El funeral de estado por las víctimas de la dana reunirá a 800 personas: estos son los invitados

El funeral de estado por las víctimas de la dana reunirá a 800 personas: estos son los invitados

La Junta reclama “unidad” frente al cáncer tras la crisis de los cribados y pide a las asociaciones que "acepten el diálogo"

La Junta reclama “unidad” frente al cáncer tras la crisis de los cribados y pide a las asociaciones que "acepten el diálogo"

Las lecciones de la dana: “Hemos crecido de forma irresponsable pero el agua siempre vuelve con las escrituras en la mano”

Las lecciones de la dana: “Hemos crecido de forma irresponsable pero el agua siempre vuelve con las escrituras en la mano”

Alarma e indignación entre los vecinos del País Vasco por la reubicación de un asesino de cinco mujeres

Alarma e indignación entre los vecinos del País Vasco por la reubicación de un asesino de cinco mujeres

Palma ante el riesgo invisible: cómo la ciudad se volvió vulnerable a las inundaciones

Palma ante el riesgo invisible: cómo la ciudad se volvió vulnerable a las inundaciones

Habla el "novio" de Leonor en Valdesoto: "El Rey me dijo que ya hablaría conmigo"

Habla el "novio" de Leonor en Valdesoto: "El Rey me dijo que ya hablaría conmigo"