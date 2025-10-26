Extraescolares: "Yo pondría una extraescolar de descanso, en la agenda de los padres y de los hijos"

En el nuevo capítulo de "Sobrevivir a la crianza", se aborda un dilema cada vez más presente en las familias: la gestión del tiempo libre infantil y el papel de las actividades extraescolares. Karate, música, inglés, natación… A inicios de cada curso escolar, muchas familias se enfrentan a una auténtica carrera de fondo para decidir qué harán sus hijos cada tarde.

Vivimos en una sociedad en la que la agenda de los niños está tan llena como la de los adultos. La oferta de actividades es inmensa y muchas madres y padres sienten que, si sus hijos no están aprendiendo algo cada día, están desaprovechando el tiempo o incluso “fallando” como cuidadores.

Pero, ¿dónde queda el aburrimiento? ¿Y el juego libre, sin estructura, sin objetivos?

Para reflexionar sobre este tema, la periodista Samanta Villar conversa con dos invitados profundamente conectados con la infancia y la crianza: Héctor Pinotti, director del Departamento de Escuela y Ocio de la Fundació Pere Tarrés, que trabaja para dar sentido educativo al tiempo libre y Milos Salgueda, psicóloga clínica especializada en acompañamiento emocional.

“Darles siempre actividades, estar siempre pendientes no permite que ellos toleren la frustración”, asegura Milos Salgueda.

En la conversación de Sobrevivir a la crianza, se plantean preguntas clave: ¿Son necesarias las extraescolares? ¿Cómo organizar el tiempo libre sin sobrecargar? ¿Qué beneficios tiene el aburrimiento para el desarrollo emocional y creativo?

“El aburrimiento educa, porque te hace aprender a imaginar, a buscarte tus propios recursos, que ganes autonomía”, afirma Héctor Pinotti.

Sobre (vivir) a la crianza: Aburrimiento y extraescolares / Mònica Tudela

Con opiniones de la comunidad y experiencias reales, el programa abre un espacio de diálogo honesto sobre una crianza más equilibrada, que no lo quiere todo… y que no lo quiere ya. Porque a veces, no hacer nada también es crecer.

Dónde ver y escuchar 'Sobre (vivir) a la crianza'

Podrás escuchar 'Sobre (vivir) a la crianza' cada domingo en las principales plataformas de pódcast: Spotify, Ivoox, Apple Podcast, Podimo, Amazon music y Youtube.