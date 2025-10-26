Las ciudades como motores del cambio

En ese contexto, entre el 4 y el 6 de noviembre, tendrá lugar Smart City Expo World Congress (SCEWC), el principal evento internacional que aborda el papel de las ciudades inteligentes en nuestro mundo. Bajo el lema de “The Time For Cities”, la feria organizada por Fira de Barcelona acogerá a más de 1.100 expositores y 25.000 visitantes, superando, de este modo, la asistencia del año pasado

El evento tendrá lugar en el recinto de Gran Via de Fira, y girará en torno a las estrategias mediante las cuales se pretenden transformar las metrópolis actuales en espacios más sostenibles, eficientes y habitables. La IA tendrá un papel central, como rol activo que permite aspirar a ciudades más eficientes y sostenibles. En ese sentido, SCEWC acogerá el espacio conocido como “AI-enabled cities”, donde los asistentes podrán descubrir de qué forma la IA puede mejorar y acelerar los proyectos de transformación urbana en todo el mundo, contando con ejemplos de empresas punteras del sector.

Más de 600 expertos y ponentes internacionales pasarán por el evento

Además del área de IA, habrá un espacio expositivo en el que se reunirán las compañías líderes de todo el mundo, que podrán mostrar sus últimas soluciones y tecnologías. Entre ellas figuran Axis Communications, Bentley, Dahua Technology, Dassault Systèmes, Dell, Deloitte, iotsquared, Microsoft, Nvidia, Spie, Urbaser y Veolia. Además de empresas, el evento también albergará un gran número de pabellones de países, incluidos los de Argentina, China, República Checa, Francia, Alemania, Italia, Japón, República de Corea, México, Países Bajos, Países Bajos, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos.

Valgan como resumen las palabras de Ugo Valenti, director del evento: "Tras veinticinco años sabemos que las ciudades son más que agrupaciones de infraestructuras; son sistemas dinámicos construidos en torno a la vida de millones de personas y nuestro mayor activo para frenar el cambio climático y asegurar un futuro mejor para millones de personas en todo el mundo. Smart City Expo es el lugar donde empresas, expertos y funcionarios gubernamentales trabajan con este objetivo común y comparten estrategias, tecnologías y proyectos para acelerar el proceso a unas ciudades mejores”.

El empleo de IA tendrá un papel protagonista / Fira de Barcelona

Representantes del panorama actual

Para reflejar el panorama actual, la SCEWC dará voz a más de 600 ponentes y expertos internacionales, que compartirán sus últimas experiencias y avances en transformación urbana. Será un programa de conferencias estructurado en torno a ocho ejes principales: Tecnologías Habilitadoras, Energía y Medio Ambiente, Movilidad, Gobernanza y Economía, Vida e Inclusión, Infraestructura y Construcción, y Economía Azul.

Algunos de los nombres destacados son Nikki Greenberg, CEO de Real Estate of the future, futuróloga y asesora estratégica reconocida a nivel mundial con más de dos décadas de experiencia en desarrollo inmobiliario, innovación urbana y transformación tecnológica; Kate O'Neill, fundadora y directora ejecutiva de KO Insights, una reconocida innovadora digital centrada en mejorar las experiencias humanas a escala a través de decisiones basadas en datos y en IA, que ha trabajado con empresas como Google, IBM, Microsoft y las Naciones Unidas; y el arquitecto Carlo Ratti, director del MIT Senseable City Lab y ampliamente reconocido como uno de los pensadores más influyentes en el ámbito de las ciudades inteligentes.

También están confirmados otros asistentes como Patrick Child, director general adjunto de Medio Ambiente de la Comisión Europea; Matt Hale, vicealcalde de Los Ángeles; Monica Lucarelli, teniente de alcalde de la ciudad de Roma; Jeff Merritt, responsable de Transformación Urbana del World Economic Forum; Josephine Ong, vicepresidenta de Ciudades y Servicios Públicos de Dassault Systèmes; y Jaroslaw Sarna, ministro de Asuntos Digitales de Polonia.

Con las Smart Cities en el horizonte / Fira de Barcelona

Iniciativas y premios

Dentro del evento, el espacio Innovation Playground mostrará el potencial de las startups como herramientas de desarrollo, estando diseñado para conectar los principales actores del ecosistema global de la innovación urbana, además de incluir a inversores y centros de investigación. Habrá 350 empresas emergentes participantes, a las que hay que sumar las presentes en otras áreas del certamen.

Igualmente, también tendrá lugar una nueva edición, la número 14, de los World Smart City Awards, que reconocen las iniciativas y proyectos destacados dentro del sector, existiendo un total de 462 candidaturas de 65 países. Los ganadores de las 9 categorías presentadas - Ciudad, Liderazgo, Innovación, Proyecto de Tecnologías Habilitadoras, Proyecto de Energía y Medio Ambiente, Proyecto de Movilidad, Proyecto de Gobernanza y Economía, Proyecto de Vida e Inclusión y Proyecto de Infraestructura y Edificios - se anunciarán durante una gala especial organizada en la noche del miércoles 5 de noviembre.

La innovación urbana global

Al papel de la SCEWC, como hub global de la innovación urbana, se unen otros tres eventos. El primero, Tomorrow Mobility World Congress, ha sido organizado por la Fira de Barcelona y EIT Urban Mobility, y es una iniciativa del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, organismo de la Unión Europea, que pretende acelerar la adopción de nuevos paradigmas de movilidad urbana sostenible, abordando temas como La carrera hacia el net-zero, El futuro de la movilidad: la próxima década de innovaciones, Cómo ganar resiliencia y calidad en los sistemas de movilidad, Nuevas soluciones para desplazamientos sostenibles y Movilidad autónoma en el transporte público.

La innovación urbana como objetivo / Fira de Barcelona

Por otro lado, Tomorrow Building World Congress reunirá al sector de la construcción, mostrando las diferentes soluciones, proyectos y estrategias para transformar la industria. Se abordará la Tecnología de diseño, Innovación en edificios digitales, Infraestructuras urbanas, Edificios descarbonizados, Planificación urbana resiliente, Modernización del tejido urbano, Proptech y Vivienda, con más de 100 expertos como Renate Mitterhuber, responsable de la División de Ciudades y Regiones Inteligentes del Ministerio Federal de Vivienda, Desarrollo Urbano y Construcción de Alemania; Maria Buhigas, arquitecto jefe del Ayuntamiento de Barcelona; y Martha Thorne, asesora principal de la Fundación Henrik F. Obel y exdirectora ejecutiva del Premio Pritzker de Arquitectura.

Por último, Tomorrow Blue Economy celebrará su cuarta edición, promoviendo el potencial de mares y océanos como fuente de crecimiento económico sostenible. El evento reunirá a expertos, empresas, instituciones y líderes comunitarios, con el objetivo de lograr un avance multidisplicinario, abordando temas como el cambio climático, las finanzas, la energía marina, la gestión del agua, la biodiversidad, el transporte marítimo ecológico, los puertos inteligentes y la navegación recreativa.