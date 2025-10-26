Alarma e indignación entre los vecinos del País Vasco por la reubicación de un asesino de cinco mujeres

Los vecinos del entorno de Andoain e Irún, en la provincia de Gipúzcoa, han mostrado su indignación y alarma, encendiendo las redes sociales, tras conocer que JFV, de Castellón, "el asesino en serie más mediático del país vive entre nosotros". Y es que en El Diario Vasco saltaba este sábado una noticia que dejaba a todos en shock y que muchos desconocían: Joaquín Ferrándiz Ventura, tras salir dela cárcel condenado por violar y matar a cinco mujeres hace dos años, habría rehecho su vida en el País Vasco.

Sus convecinos temen que pueda volver a actuar y reclaman protección: "Esperemos que lleve al menos una pulsera electrónica", apuntan. En grupos de Facebook donde se suele interactuar para anunciar campeonatos o eventos culturales, la información corría como la pólvora. Se indica que el criminal -ya exconvicto- habría estado residiendo primero en Irún, con 63.556 habitantes, la segunda ciudad más poblada de Gipúzcoa, pero ahora haría vida en Andoain, de solo 14.563 vecinos. "Hay un depredador suelto y no podemos hacer nada. Es increíble, frustrante y terrorífico", clamaban en internet.

Un expediente abierto por el juzgado

El asesino en serie de Castellón, Joaquín Ferrándiz Ventura, ha rehecho su vida en el País Vasco, en un pueblo de 14.000 habitantes, Andoain, donde trabaja en una empresa del sector alimentario. Dos años después de salir de la cárcel y cumplir 25 de los 69 años a los que fue condenado por violar y matar a cinco mujeres, en esa nueva normalidad, ya tiene una denuncia por acoso de otra chica, su expareja y compañera de piso durante el año pasado, lo que le ha supuesto la apertura por parte del juzgado de un expediente por violencia de género. Su historial delictivo ha puesto sobre alerta a la Ertzaintza, que ha estrechado el cerco de sus labores de vigilancia, según el artículo publicado ayer con todo detalle por la periodista Ainhoa de las Heras, en El Diario Vasco.

En la pequeña localidad guipuzcoana de Andoain, a preguntas de Mediterráneo, la Policía Local afirmaba que este individuo, JFV, "no nos consta aquí como empadronado en la población". La sorpresa era mayúscula también en las comisarías más próximas de la policía autonómica, donde tampoco se ofrecía ningún detalle más respecto al condenado.

Aunque a su salida de la prisión de Manzanares el 22 de julio del 2023, Ferrándiz aseguró que se iría al extranjero, no ha sido así. Según detalla el medio vasco, primeramente, en septiembre del 2023, el exconvicto se estableció en la localidad fronteriza de Irún; para mudarse a Andoain en junio del 2024.

Con pelo blanco y gorra

Según ha podido saber este rotativo, actualmente, la imagen de JFV -ver fotografía adjunta-, a sus 62 años -a punto de los 63-, distaría un poco de la habitual: se ha dejado el pelo completamente blanco y complemente casi siempre su vestimenta con una gorra.

El medio vasco aporta otros datos relevantes, obtenidos en un control rutinario de tráfico en la carretera N-634 a su paso por Usurbil, en el que resultó identificado el susodicho por la Policía Autonómica vasca. En su vehículo particular, un Toyota Gris, tal y como desvela El Diario Vasco, Ferrándiz llevaba varios rollos de papel de cocina -algunos usados- y tenía abierta una web de citas para mayores en el teléfono móvil.

Las fuerzas de seguridad vascas mantienen su vigilancia, conscientes del su historial criminal, y al parecer de su presencia habitual en zonas de ocio nocturno.

Los crímenes y agresiones sexuales que cometió en Castellón se produjeron de noche y algunos en el entorno de discotecas. JFV violó y asesinó entre 1995 y 1996 a cinco mujeres de entre 18 y 25 años: Sonia Rubio, Amelia García, Natalia Archelós, Mercedes Vélez y Francisca Salas; e intentó matar a otras dos. Aunque dijo que no volvería a la provincia "por respecto a las víctimas", la prohibición de residir en Castelló, Benicàssim, Onda y Vila-real expira en el 2028.

Netflix graba la serie de ‘true crime’ en Benicàssim

Precisamente esta semana, como publicó Mediterráneo, diario del grupo Prensa Ibérica, ha dado comienzo el rodaje en Benicàssim de una serie de Netflix de true crime, El círculo del asesino, sobre las atrocidades que cometió Joaquín Ferrándiz Ventura, 30 años después.

Las grabaciones de este macabro episodio de la crónica negra de Castellón se prolongarán hasta el 21 de noviembre, en enclaves como la zona de la antigua discoteca Ksim, avenida del Ferrocarril, bolera y discotecas; además de otras localizaciones de la provincia, antes de trasladarse a Madrid.

Uno de los primeros puntos donde se han grabado las primeras secuencias es un sendero forestal del término de Orpesa, próximo a la carretera N-340, y situado muy cerca del lugar donde en noviembre de 1995 fue hallado el cuerpo de Sonia Rubio. Se trataba de la joven profesora de inglés que desapareció tras salir de madrugada de una discoteca en Benicàssim cuando se disponía a regresar al apartamento. La chica fue agredida sexualmente y estrangulada, convirtiéndose en la primera víctima de JFV.

Ahora, la ficción revivirá los acontecimientos, de la mano de una joven periodista que graba un podcast y cuenta con la ayuda de una reportera veterana. Belén Rueda, Gabriela Andrada y Catalina Sopelana encabezan el reparto, junto a Francesc Orella, Loreto Mauleón, Nacho Fresneda, Paula Usero y Albert Pla, entre otros.