Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 26 de octubre de 2025
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 26 de octubre de 2025.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
La portada de EL PERIÓDICO del 26 de octubre de 2025La portada de EL PERIÓDICO del 26 de octubre de 2025
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una concejala socialista de Sant Sadurni d'Anoia pide el indulto para evitar que la separen de sus hijas
- Científicos españoles dan con la clave del cometa 3I/ATLAS: lo identifican como una 'cápsula del tiempo primordial
- Paquete no entregado por no estar en casa': el volumen de trabajo y las penalizaciones, detrás de este 'truco' de los repartidores
- Los Mossos investigan el suicidio de un menor en Lleida tras denunciar 'bullying
- El Govern garantizará energía para el nuevo Hospital Clínic evitando una inversión millonaria al Barça
- Posible multa por poner un cartel de alarma en casa sin tener el servicio contratado: hasta 100.000 euros
- Drones para sustituir a los temporeros de la fruta: una finca de Lleida ya prueba esta nueva tecnología
- Un muerto y 11 heridos leves por el temporal de viento mientras Protecció Civil mantiene la alerta