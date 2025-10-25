Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Muere la periodista gallega María Doallo a los 35 años

El velatorio está instalado hasta las 16.30 horas de este domingo, en la sala 2 del tanatorio de As Burgas

María Doallo

María Doallo

R. O.

«¿En serio te parece que escribo bonito? Yo creo que solo escribo sencillo, para que le llegue a la gente?» respondía a una compañera, con la humildad de los mejores, María Doallo, periodista de la Voz de Galicia en Ourense, fallecida este viernes, víctima de un inesperado problema de salud, a los 35 años. Esa edad tan temprana, a la que los que aman y viven para su profesión, como lo hacía ella, demuestran ya la madurez de su talento, pero nos dejan tanto y tan bueno aún por disfrutar. María fue un rayo de luz en lo informativo y en lo gremial.

Le gustaba la gente y de ella sacaba y conseguía los temas más humanos, más insólitos y curiosos. Los más leídos, pero era también la capitana que, con su sentimiento de gremio, organizaba y peleaba para que la prensa ourensana, -una profesión a veces tan de minifundio de plumas solitarias peleando ante un ordenador- , se reuniera cada año en fiestas o celebraciones que les vincularan como oficio, por encima de las normales rivalidades profesionales o de cabeceras. Cuando alguien ama lo que hace y se entrega a ello como una forma de vida y con la generosidad que lo hacía María, «la Doallo», no hay respuesto. Su luz sigue brillando. El pésame más sentido a su familia, amigos y compañeros de La Voz.

El velatorio está instalado hasta las 16.30 horas de este domingo, en la sala 2 del tanatorio de As Burgas, para la posterior conducción hasta la iglesia parroquial de Santa María de Melias.

Muere la periodista gallega María Doallo a los 35 años

Muere la periodista gallega María Doallo a los 35 años

