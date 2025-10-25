Las curiosidades que esconde el cambio de hora

Este mismo sábado tocará cambiar los relojes porque a las 3 de la madrugada serán las 2. Un hábito que aúna a críticos y fans a partes iguales y que se lleva a cabo para aprovechar las horas de sol de cara al verano.

Así, hay un total de 74 países en el mundo que cambian al horario de invierno, la mayoría de ellos en Europa, con un total de 49.

En este sentido, el cambio de hora en España se mantiene pese a la oposición de la ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de Horarios Españoles, que rechaza esta medida debida principalmente a sus repercusiones sobre la salud y las personas. Según los expertos, esta práctica influye en la secreción de la melatonina, que es la hormona que induce al sueño, ya que al haber más horas de luz se produce más tarde. Si se une esto a que los horarios rutinarios son los mismos, puede llegar a producir cansancio o fatiga.

Curiosidades del cambio de hora

Más allá de todo esto, el cambio de hora, que se a realiza dos veces al año, tiene historias y curiosidades detrás: