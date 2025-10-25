Horario de invierno
Las curiosidades que esconde el cambio de hora
Este sábado se vuelve al horario de invierno: a las 3 de la madrugada serán las 2
Este mismo sábado tocará cambiar los relojes porque a las 3 de la madrugada serán las 2. Un hábito que aúna a críticos y fans a partes iguales y que se lleva a cabo para aprovechar las horas de sol de cara al verano.
Así, hay un total de 74 países en el mundo que cambian al horario de invierno, la mayoría de ellos en Europa, con un total de 49.
En este sentido, el cambio de hora en España se mantiene pese a la oposición de la ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de Horarios Españoles, que rechaza esta medida debida principalmente a sus repercusiones sobre la salud y las personas. Según los expertos, esta práctica influye en la secreción de la melatonina, que es la hormona que induce al sueño, ya que al haber más horas de luz se produce más tarde. Si se une esto a que los horarios rutinarios son los mismos, puede llegar a producir cansancio o fatiga.
Curiosidades del cambio de hora
Más allá de todo esto, el cambio de hora, que se a realiza dos veces al año, tiene historias y curiosidades detrás:
- Esta iniciativa se tomó por primera vez durante la Primera Guerra Mundial con el objetivo de ahorrar combustible. Lo mismo ocurrió en 1973, durante la crisis del petróleo.
- En España se empezó a realizar en 1940, cuando por afinidad política con Alemania, se adaptó la hora a la del país germano. Otros países afines realizaron lo mismo.
- El primer cambio de hora se hizo el 15 de abril de 1918, sin embargo se dejó de hacer de 1920 a 1925 y de 1930 a 1
- Durante la Guerra Civil, el bando republicano tenía un horario y el bando nacional tenía otro. Para los republicanos, el fin de la guerra llegó una hora antes.
- Hasta principios del siglo XX, España se regía por el sol. Cada provincia tenía una hora diferente teniendo en cuenta sus coordenadas, ya que en Baleares veían el sol mucho antes que en Galicia. Tras muchos vaivenes, se empezó a aplicar con regularidad en 1973, durante la crisis del petróleo. La mayoría de los países industrializados adoptaron la medida para hacer frente a la complicada situación.
- Aunque ahora casi todos nuestros aparatos electrónicos cambian de hora automáticamente, Windows 95 fue el primero que lo instauró. Sin embargo, por un fallo en la programación, sólo cambiaba de hora una vez al año.
- El cambio afecta, según los expertos, al reloj biológico, especialmente en niños y ancianos. No obstante, es algo que dura muy pocos días.
- n el caso de que un niño nazca a las 02:55 (horario peninsular) del último domingo de octubre y su hermano gemelo diez minutos después, por el cambio horario serían las 02:05 por lo que este bebé sería legalmente el hermano mayor.
- William Willett, un constructor inglés, publicó la idea del cambio horario. Para que no fuera un cambio muy brusco, propuso cambios semanales de 20 minutos.
- La aplican 74 países. Japón es el único país industrializado que no se ha sumado a esta normativa.
