Cerrado el tramo del camino de es Copinar al Caló des Mort en Formentera por riesgo de desprendimientos

La restricción de acceso se mantendrá hasta que los técnicos de Medio Ambiente y Costas evalúen los daños y propongan las actuaciones necesarias para la restauración de la zona

Redacción Digital

Formentera
El Consell de Formentera ha decretado el cierre temporal del tramo del camino que conecta es Copinar con el Caló des Mort, en la zona de Migjorn, por motivos de seguridad tras las intensas lluvias provocadas por la última dana.

Según el informe elaborado por los bomberos del Consell, se han detectado puntos con riesgo elevado de colapso y desprendimientos de tierra y piedras en diversas zonas del litoral sur de la isla. En el tramo afectado se ha producido una pérdida significativa del sustento del terreno, con afectación directa al camino y a puntos próximos a la costa, señala la institución insular en un comunicado.

Los bomberos han precintado la zona y han recomendado su clausura provisional hasta que se realicen las tareas de reparación necesarias y se garantice la seguridad de las personas.

El presidente del Consell, Óscar Portas, ha firmado el decreto de cierre preventivo del paso hacia el Caló des Mort, siguiendo las recomendaciones del servicio de emergencias, para evitar riesgos derivados de un posible colapso del terreno.

Otros puntos afectados

Además del tramo entre es Copinar y el Caló des Mort, se han identificado otros dos puntos del litoral afectados y precintados: la zona del restaurante Real Playa (Migjorn), donde una pasarela de madera ha perdido sustentación por el arrastre de piedras y tierra del torrente, y la zona des Mal Pas, donde se han producido desprendimientos de tierra y piedras con riesgo alto de derrumbes.

El Consell ha informado de que la restricción de acceso se mantendrá hasta que los técnicos de Medio Ambiente y Costas evalúen los daños y propongan las actuaciones necesarias para la restauración de la zona.

La institución insular ha pedido a la ciudadanía respetar la señalización y los precintos de seguridad, y ha agradecido la colaboración de todos para garantizar la protección de las personas y del entorno natural.

