En Alicante
Un buitre en tu sofá: así fue el susto que se llevó una vecina de Torrevieja
Los servicios municipales llevan el ejemplar, de grandes dimensiones y de una especie protegida, al Albergue de Animales y después al Centro de Recuperación de Especies Silvestres
Loreto Mármol
Tremendo susto el que se llevó una vecina del centro de Torrevieja ante una inesperada visita en su casa. Alrededor de las 21.30 horas de este jueves se encontró con un particular intruso, un buitre leonado en el interior de su comedor. Al parecer, el ejemplar había caído por el patio de luces y decidió pasar dentro del domicilio, instalándose cómodamente en el sofá.
Estos animales tienen una longitud de entre 95 y 110 centímetros y una envergadura de entre 230 y 265 centímetros, llegando a pesar entre 6 y 9 kilos.
La vecina llamó a la Policía Local, que inmediatamente desplazó a la Unidad de Medio Ambiente. Con la ayuda del servicio municipal de recogida de animales, el buitre fue llevado al Albergue Municipal de Animales, donde pasó la noche.
Ya a primera hora de este viernes, personal del Centro de Recuperación de Especies Silvestres que la Conselleria de Medio Ambiente tiene en Santa Faz (CRFS-Alicante) se ha llevado al animal a sus instalaciones para hacerle una evaluación, alimentarlo y liberarlo cuando sea adecuado.
Los profesionales del centro le han realizado una primera exploración veterinaria para comprobar su estado de nutrición. Posteriormente, se le realizarán más pruebas para determinar si es simple agotamiento. En ese caso, será alimentado y puesto en libertad.
El buitre leonado (Gyps fulvus) es una especie protegida que está incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). En este periodo del año realizan desplazamientos dispersivos y migratorios, según ha publicado la página Crónicas Naturales de Torrevieja. En ocasiones, sobre todo los juveniles o cuando hay condiciones adversas, como esa misma tarde, que hizo mucho viento, se posan en tierra o en edificios.
De hecho, este mismo viernes se ha podido ver otro ejemplar posado en lo alto de una grúa en un barrio de la ciudad salinera, al que se le ha estado haciendo un seguimiento para ver si emprendía el vuelo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una concejala socialista de Sant Sadurni d'Anoia pide el indulto para evitar que la separen de sus hijas
- Científicos españoles dan con la clave del cometa 3I/ATLAS: lo identifican como una 'cápsula del tiempo primordial
- Paquete no entregado por no estar en casa': el volumen de trabajo y las penalizaciones, detrás de este 'truco' de los repartidores
- Los Mossos investigan el suicidio de un menor en Lleida tras denunciar 'bullying
- El Govern garantizará energía para el nuevo Hospital Clínic evitando una inversión millonaria al Barça
- Posible multa por poner un cartel de alarma en casa sin tener el servicio contratado: hasta 100.000 euros
- Drones para sustituir a los temporeros de la fruta: una finca de Lleida ya prueba esta nueva tecnología
- Un muerto y 11 heridos leves por el temporal de viento mientras Protecció Civil mantiene la alerta