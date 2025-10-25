Alimentación
La AESAN alerta de alcaloides tropánicos en tres marcas de maíz para palomitas vendidas en España
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta por la presencia de alcaloides tropánicos en maíz para palomitas de las marcas 'The Italian Food Shop', 'Veggy Duck' y 'Easy Vibes'.
Productos afectados
En concreto, se trata del producto con el nombre 'Popping corn' de la marca The Italian Food Shop. El número de lote es 171/25 y su fecha de consumo preferente es el 31-12-2026.
El segundo producto afectado tiene el nombre 'Popcorn' de la marca Veggy Duc. El número de lote es 162/25 con fecha de consumo preferente 31-12-2026 y 190/25 con fecha de consumo preferente 31-01-2027.
El tercer producto afectado tiene el nombre 'Popping corn' (maíz para palomitas) de la marca Easy Vibes. Los números de lote afectado son el 155/25, 162/25 y 171/25 con fecha de consumo preferente 31-12-2026 y 183/25 y 190/25 con fecha de consumo preferente 31-01-2027.
Origen de la alerta
La AESAN ha tenido conocimiento de esta alerta a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), trasladada por las autoridades sanitarias de Italia. Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
Recomendaciones
La Agencia recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta y que se abstengan de consumirlos.
