Tránsito
La Zona de Bajas Emisiones de Manresa tendrá un impacto positivo en la salud sexual
La mejora de la calidad del aire que se espera fruto de la imposición de restricciones de tráfico tendrá efectos beneficiosos específicos
Francesc Galindo
El proyecto técnico de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Manresa, que a estas horas se encuentra en período de exposición pública, afirma que la mejora de la calidad del aire que se espera fruto de las restricciones de tráfico tendrá «un impacto positivo específico en la salud sexual y reproductiva».
Los «impactos positivos» se espera que repercutan «en la salud de toda la población y de colectivos especialmente vulnerables, como los niños o las mujeres embarazadas».
En el apartado del Impacto de género, el documento explica que la aplicación de una Zona de Bajas Emisiones se convierte en un mecanismo que «incide en transformar las desigualdades de género que se producen en el espacio público, en la salud y en la movilidad dentro de la ciudad, teniendo en cuenta la diversidad de las personas que habitan la ciudad». Aunque se constata que la aplicación de una Zona de Bajas Emisiones que restringe la circulación de determinados vehículos no incorpora explícitamente elementos que tengan por objetivo transformar desigualdades de género, las medidas que se adoptan pueden contribuir a transformarlas, en tanto que «la reducción de la circulación de determinados vehículos puede impactar positivamente en la reducción de desigualdades de género en el uso del espacio público, que puede volverse más amable con las necesidades y usos de la vida cotidiana a lo largo del ciclo vital».
Movilidad sostenible
También afirma que ayudará a implementar el modelo de movilidad que promueve el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Manresa para el período 2023-2028, que tiene por objetivo potenciar el uso de medios de transporte más sostenibles, que son los que mayoritariamente utilizan las mujeres (transporte público y la movilidad a pie).
Finalmente, argumenta que la mejora de la calidad del aire que se espera fruto de estas restricciones tendrá impactos positivos en la salud de toda la población y de colectivos especialmente vulnerables, como los niños o las mujeres embarazadas, con un impacto positivo específico en la salud sexual y reproductiva.
El proyecto técnico de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Manresa afirma que «evidentemente estos impactos pueden ampliarse y superarse con políticas de pacificación del espacio público y de restricción del vehículo privado, independientemente de la etiqueta ambiental de los mismos».
El pleno de septiembre hizo la aprobación inicial de la nueva propuesta de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Manresa y se abrió un período de un mes para presentar alegaciones.
La Zona de Bajas Emisiones incluye una primera fase de 0,21 kilómetros cuadrados, que entrará en vigor en 2028, circunscrita al Centro Histórico, y una segunda, de 0,56 kilómetros cuadrados, de cara a 2030, que ampliará la ZBE hasta el Paseo y la calle de Àngel Guimerà, es decir, al ensanche de la ciudad. La primera fase abarcará un 10% del municipio y la segunda un 15% más. En total, un 25%. En la primera propuesta, el área restringida era prácticamente toda la zona urbana de la ciudad, donde vive un 84% de la población.
