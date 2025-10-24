Los socios del Club de Mar de Sitges denuncian un intento de ocupación tras dejar vacío el local

Los socios del Club de Mar de Sitges (Garraf) aseguran que, menos de 24 horas después de haber vaciado las instalaciones por orden administrativa, han sufrido "intentos de ocupación, con cristales rotos, y desperfectos visibles", han informado en un comunicado este viernes.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada de este viernes, cuando el sistema de alarma detectó intrusiones a las 2.00 horas y a las 8.15 horas e informan que lo han denunciado ante los Mossos d'Esquadra, que actuaron para evitar que se consumara la ocupación.

Añaden que este jueves estaba prevista la entrega de llaves a la demarcación de Costas en Catalunya del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, como ordenaba un auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya del 16 de octubre, pero que los funcionarios no se presentaron y las llaves no se entregaron.

"Después de años de trabajo, dedicación y cariño por este espacio emblemático de Sitges, nos encontramos con la paradoja de que, habiendo cumplido con todo lo que se nos ha exigido, debemos seguir nosotros luchando para proteger el edificio de posibles ocupaciones y destrozos", sostienen.

Aseguran que, como "gesto de responsabilidad ciudadana" decidieron dejar la alarma conectada para evitar que nadie dañara el espacio, ya que, a su juicio, ha formado parte del corazón marítimo y social de Sitges durante décadas, por lo que este fin de semana organizarán un operativo de seguridad para evitar intrusiones.