Los sindicatos de docentes llaman a la movilización el 15-N tras no ver "ningún avance" en la negociación con Educació

Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación han realizado este viernes un llamamiento a la movilización en la manifestación convocada para el 15 de noviembre después de no ver "ningún avance" en la negociación con el Departament d'Educació i Formació Professional. Así lo han expresado los representantes de los diferentes sindicatos tras reunirse con la conselleria, un encuentro que se ha producido a petición de los sindicatos. La portavoz de USTEC, Iolanda Segura, ha denunciado la "falta de voluntad política" del Departamento para responder a las reivindicaciones de los sindicatos con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los docentes, mientras que el secretario general de Profesores de Secundaria, Ignasi Fernández, ha lamentado que Educación haya convertido la reunión en un "mitin electoral".

Las principales reivindicaciones de los sindicatos de docentes son el aumento del salario entre un 25 y un 30% para recuperar el poder adquisitivo perdido, reducir las ratios en las aulas, recuperar la "democracia" en los centros, mejorar la atención a la diversidad y disminuir la burocracia y la carga de trabajo.

"Excusas para subir salarios"

Los sindicatos han denunciado las "excusas" de Educació para no subir los salarios y han considerado que no se hace por "falta de voluntad política". "Estamos sufriendo un proceso de empobrecimiento muy preocupante", ha advertido la portavoz de USTEC, que ha remarcado que sí se han llevado a cabo mejoras salariales en otros colectivos, como médicos o enfermeras. "Nosotros lo celebramos, pero ¿por qué no podemos tener también una ampliación de crédito o de presupuestos para el personal educativo? Nos lo merecemos", ha subrayado.

El secretario general de Profesores de Secundaria ha lamentado que en la reunión los representantes de Educación, entre los cuales no se encontraba la consellera, con quien habían solicitado el encuentro, se hayan centrado en explicar lo que se había hecho durante el año de mandato con un "supuesto trabajo realizado" y no en escuchar las reivindicaciones de los representantes sindicales. "Viendo el resultado de la supuesta negociación, continuará la convocatoria de movilizaciones", ha añadido.

Unidad sindical

En el mismo sentido, Ester Vila, de CCOO, ha hecho un llamamiento a la movilización después de que no se haya "avanzado" en ninguno de los cinco puntos que los sindicatos han llevado a la reunión. "Podemos decir que tras esta mesa salimos reforzados en la unidad sindical", ha asegurado, mientras que Isarn Pardes, de la CGT, también ha lamentado las "excusas" del Departamento sobre el presupuesto para rechazar la mejora salarial, que ha sido el primer punto planteado por los sindicatos en el encuentro.

Finalmente, Lorena Martínez, de UGT, ha lamentado que el Departamento no haya planteado propuestas en la reunión y ha advertido que "el profesorado no puede más" y que "esto se demostrará" en la manifestación convocada para el 15 de noviembre.