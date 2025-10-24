Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 25 de octubre de 2025
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 25 de octubre de 2025.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
- El local de Madrid que recicla cada día 50 maletas perdidas en los aeropuertos españoles: 'Hemos encontrado hasta un microondas
- Una concejala socialista de Sant Sadurni d'Anoia pide el indulto para evitar que la separen de sus hijas
- Las subastas de maletas perdidas en aeropuertos se extienden por Europa: 'El precio de salida son ocho euros
- Científicos españoles dan con la clave del cometa 3I/ATLAS: lo identifican como una 'cápsula del tiempo primordial
- Las direcciones de escuelas e institutos de Barcelona se organizan por primera vez para hacer oír su voz
- Los Mossos investigan el suicidio de un menor en Lleida tras denunciar 'bullying
- Posible multa por poner un cartel de alarma en casa sin tener el servicio contratado: hasta 100.000 euros
- Drones para sustituir a los temporeros de la fruta: una finca de Lleida ya prueba esta nueva tecnología