La UB inaugura una nueva residencia de estudiantes en L'Hospitalet de Llobregat

La Universitat de Barcelona (UB) ha inaugurado este viernes su nueva residencia universitaria en el Campus Bellvitge de L'Hospitalet (Barcelona). La residencia Maria Oliveras – que debe su nombre a la primera anestesióloga de Catalunya – ha sido presentada en un acto con la presencia del rector de la universidad, Joan Guàrdia, y el alcalde de l’Hospitalet de Llobregat, David Quirós.
El edificio – que cuenta con una 197 habitaciones y espacio para 211 residentes – es una “pequeña pieza capaz de generar cambios muy profundos” para el campus, en palabras de Guàrdia. Alojará a estudiantes de las facultades de Medicina y Ciències de Salut e Infermeria, otros miembros de la comunidad universitaria e incluso a familiares de pacientes del Hospital de Bellvitge.
"Más allá del edificio y la arquitectura, la importancia del proyecto es la de ser un espacio estratégico para L'Hospitalet y el sur de Europa", ha apuntado por su parte Quirós.
Las habitaciones compartidas valen 1.135 euros mensuales y las individuales, 1.395
Para el rector, el edificio constituye un "mecanismo catalizador de muchas cosas marcadas como objetivos prioritarios en la lista de la UB", pues pretende atraer a estudiantes e investigadores que ayuden al crecimiento del Campus Bellvitge y lo sitúen como un espacio de conocimiento de referencia en el sur de Europa.
El acto de inauguración ha incluido una breve visita por las instalaciones. Las habitaciones compartidas tienen un coste de 1.135 euros mensuales, mientras que las individuales ascienden hasta los 1.395 euros. Los precios de las habitaciones incluyen la pensión completa, así como el acceso “a todos los equipamientos que una persona pueda necesitar”, ha subrayado el rector.
La construcción del edificio ha sido posible gracias a la financiación del fondo de inversión británico Equitix. Las obras las ha ejecutado la constructura gerundense Arcadi Pla.
