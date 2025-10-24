El Ministerio de Sanidad estudiará vías legales para que las comunidades del PP envíen los datos de los programas de cribado

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que el departamento que lidera estudiará "todas las vías legales para que los consejeros de las comunidades lideradas por el PP envíen la información de los programas de cribado de cáncer de mama, colon y cervix solicitados. Una afirmación que llega después de que los responsables de las consejerías de Sanidad de las autonomías populares hayan abandonado la sesión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se celebraba este viernes en Zaragoza.

La ministra ha explicado que los consejeros de Sanidad de las autonomías lideradas por el PP "se han saltado todos los puntos del orden del día" con su decisión de levantarse del pleno, que ha descirto como "una estrategia, una táctica". García ha insistido así en que, con el 'plantón, lo que han bloqueado las comunidades del PP es "su credibiliad y capacidad para gestionar una crisis como la del cribado", que se desató tras conocerse los fallos en el programa de Andalucía. "Hoy tenían la oportunidad de dar respuesta a los pacientes, de dar confianza a sus ciudadanos y ciudadanas, y sin embargo lo que han decidido es es boicotear la transparencia y la información que deben dar a la ciudadanía", ha subrayado García.

Así, García ha indicado que el Ministerio de Sanidad estudiará vías legales para que las comunidades del PP envíen la información, y ha subrayado que ahora también deben ser los ciudadanos y ciudadanas los que soliciten a los responsables populares los datos que, ha recordado, no pertenecen a los consejeros sino a los ciudadanos.

En total, y bajo el argumento de que la petición de la información de los programas de cribado de Sanidad es "partidista y sectaria", se han levantado de la sesión los consejeros populares de diez autonomías: Aragón, Islas Baleares, la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia, Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja y Cantabria. A ellos se han sumado los de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. De forma online lo han seguido los populares responsables de Extremadura y la viceconsejera del ramo andaluza, María Luisa Del Moral.

Por su parte, García ha indicado estar "segura" de que algunos de estos responsables están "avergonzados" de haber abandonado el pleno.