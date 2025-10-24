La vida de Juan Manuel, el español ingresado en un hospital de Vietnam por una pancreatitis, corre peligro

Se llama Juan Manuel Serradilla, tiene 76 años y es un español ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del FV Hospital, en Ho Chi Minh (Vietnam) a causa de una pancreatitis aguda que se le ha complicado. Su familia intenta repatriarlo a España por todos los medios

Juan Manuel cayó enfermo el pasado 10 de septiembre. Juan Manuel es cordobés y profesor jubilado de Ingeniería Agrónoma la Universidad de Córdoba, aunque actualmente reside en El Astillero (Cantabria). Llevaba una semana viajando por Vietnam con su pareja. Ese miércoles, tras desayunar con normalidad, se empezó a encontrar mal.

Los síntomas empeoraron rapidamente y el profesor fue ingresado de urgencia en un hospital de Ho Chi Minh. Según los médicos, había sufrido una pancreatitis aguda que le ha acabado provocando un shock séptico. Desde entonces permanece en cuidados intensivos.

Seguro insuficiente

Su hija Sara viajó hasta el país del sudeste asiático para acompañar a su padre e intentar trasladarlo a España. Juan Manuel había contratado un seguro médico internacional, pero la cobertura del mismo alcanza solamente los 55.000 euros, cantidad insuficiente para cubrir los gastos médicos desde septiembre y la repatriación.

A mediados de octubre, el entorno del profesor inició una campaña de crowdfunding para intentar conseguir los 200.000 euros que necesitan para cubrir los gastos médicos y la repatriación y por el momento han alcanzado más del 25%. Pero la cantidad es insuficiente: para cubrir todos los gastos médicos, que se han disparado desde el ingreso, y el traslado a España, la familia necesitaría recaudar 600.000 euros.

Ahora, el tiempo apremia. Los últimos reportes médicos apuntan a nuevas complicaciones de salud. Juan Manuel padece una sepsis causada por la pancreatitis que le ha provocado un fallo multiorgánico. Su vida, en estos instantes, corre peligro.

Antecedentes

La familia se ha reunido con la embajadora española en Vietnam, que ha trasladado la situación al Ministerio de Asuntos Exteriores. Según el entorno del profesor, el gobierno español ya conoce la delicada situación del catedrático cordobés y esperan que se realice algún movimiento delicada situación ayuda a la mayor brevedad.

La intención de la familia del profesor es que se repita con Juan Manuel la misma operación que con Alexander García, un vasco que sufrió la misma enfermedad en abril de 2024 en Tailandia y acabó siendo repatriado a España por un avión medicalizado de la Unidad Médica de Aeroevacuación del Ejército del Aire (UMAER).