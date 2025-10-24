Fires de Girona
Fires de Girona | Agenda del viernes 31 de octubre
Todas las actividades que se celebran el 31 de octubre en las Fires de Sant Narcís
Bruna Segura
Todo el día – Donación de sangre por Ferias – Plaça de Catalunya
10.30 h – Atracciones sostenibles – Parc de Núria Terés i Bonet
10.30 h – Concurso de peonzas – Parc de Núria Terés i Bonet
11 h – La Casa de la Mosca Fosca – Centre Cívic Barri Vell - Mercadal
11 h – Minigolf + El Circo de los sentidos – Plaça Ciutat de Figueres
17 h – Circo histórico Raluy – Aparcamiento de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
17 h – El sueño de un gorrión – Parc Central de Rafael Masó i Valentí
17.30 h – Trofeo Ferias de Girona - Open Kids de Tenis mesa – Pavelló Municipal Girona-Fontajau
17.30 h – ¡Juegos tradicionales en la plaça Assumpció! – Plaça de l'Assumpció
19 h – 13º Sant Pere Rock – Plaça de Sant Pere
19 h – Combate de Glosa de Ferias de Girona – Jardins de les Pedreres
19 h – Presentación de la campaña Agenda Latinoamericana Mundial 2026 – Centre Cívic Sant Narcís
19 h – Espectáculo itinerante Coblatropic – Plaça del Vi
19.15 h – Zombiewalk – Plaça del Vi
19.30 h – Circo histórico Raluy – Aparcamiento de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
19.30 h – Lluís Figueras & The Demons + Xarim Aresté – Parc del Migdia
22 h – Drakofarra – Escalinata de la Catedral
22.30 h – Booze & Glory + The Baboon Show + Groggy Rude – La Copa
