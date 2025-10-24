Fires de Girona | Agenda del viernes 31 de octubre

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Todas las actividades que se celebran el 31 de octubre en las Fires de Sant Narcís

Drakofarra de la Fal·lera y los diables

Drakofarra de la Fal·lera y los diables / MARC MARTÍ

Bruna Segura

Todo el día – Donación de sangre por Ferias – Plaça de Catalunya

10.30 h – Atracciones sostenibles – Parc de Núria Terés i Bonet

10.30 h – Concurso de peonzas – Parc de Núria Terés i Bonet

11 h – La Casa de la Mosca Fosca – Centre Cívic Barri Vell - Mercadal

11 h – Minigolf + El Circo de los sentidos – Plaça Ciutat de Figueres

17 h – Circo histórico Raluy – Aparcamiento de la plaça de l'Assemblea de Catalunya

17 h – El sueño de un gorrión – Parc Central de Rafael Masó i Valentí

17.30 h – Trofeo Ferias de Girona - Open Kids de Tenis mesa – Pavelló Municipal Girona-Fontajau

17.30 h – ¡Juegos tradicionales en la plaça Assumpció! – Plaça de l'Assumpció

19 h – 13º Sant Pere Rock – Plaça de Sant Pere

19 h – Combate de Glosa de Ferias de Girona – Jardins de les Pedreres

19 h – Presentación de la campaña Agenda Latinoamericana Mundial 2026 – Centre Cívic Sant Narcís

19 h – Espectáculo itinerante Coblatropic – Plaça del Vi

19.15 h – Zombiewalk – Plaça del Vi

19.30 h – Circo histórico Raluy – Aparcamiento de la plaça de l'Assemblea de Catalunya

19.30 h – Lluís Figueras & The Demons + Xarim Aresté – Parc del Migdia

22 h – Drakofarra – Escalinata de la Catedral

22.30 h – Booze & Glory + The Baboon Show + Groggy Rude – La Copa

