Fires de Girona | Agenda del viernes 31 de octubre

Todo el día – Donación de sangre por Ferias – Plaça de Catalunya

10.30 h – Atracciones sostenibles – Parc de Núria Terés i Bonet

10.30 h – Concurso de peonzas – Parc de Núria Terés i Bonet

11 h – La Casa de la Mosca Fosca – Centre Cívic Barri Vell - Mercadal

11 h – Minigolf + El Circo de los sentidos – Plaça Ciutat de Figueres

17 h – Circo histórico Raluy – Aparcamiento de la plaça de l'Assemblea de Catalunya

17 h – El sueño de un gorrión – Parc Central de Rafael Masó i Valentí

17.30 h – Trofeo Ferias de Girona - Open Kids de Tenis mesa – Pavelló Municipal Girona-Fontajau

17.30 h – ¡Juegos tradicionales en la plaça Assumpció! – Plaça de l'Assumpció

19 h – 13º Sant Pere Rock – Plaça de Sant Pere

19 h – Combate de Glosa de Ferias de Girona – Jardins de les Pedreres

19 h – Presentación de la campaña Agenda Latinoamericana Mundial 2026 – Centre Cívic Sant Narcís

19 h – Espectáculo itinerante Coblatropic – Plaça del Vi

19.15 h – Zombiewalk – Plaça del Vi

19.30 h – Circo histórico Raluy – Aparcamiento de la plaça de l'Assemblea de Catalunya

19.30 h – Lluís Figueras & The Demons + Xarim Aresté – Parc del Migdia

22 h – Drakofarra – Escalinata de la Catedral

22.30 h – Booze & Glory + The Baboon Show + Groggy Rude – La Copa