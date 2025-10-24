Fires de Girona | Agenda del sábado 25 de octubre

Todo el día – 30º Concurso Internacional Soldado de Plomo (Concurso) – Iglesia de Sant Lluc

Todo el día – Mercado de intercambio de la Leona (Mercado) – Plaça de Sant Feliu y carrer de Jaume Pons i Martí

Todo el día – Vesparitiu 2025 (Otros) – Plaça de Salvador Espriu

Todo el día – Trial Festival Girona (Deportes) – Pavelló Municipal de Palau

Todo el día – Proyecciones continuas de imágenes de archivo (Proyección) – Museu del Cinema

8 h – Madrugadas (Acto popular) – Salida: Plaça del Marquès de Camps

10 h – Gymkana fotográfica de Fiestas (Otros) [4R] – Plaça de l'Oli (delante del local del ADAC)

10 h – 2ª Jornada de puertas abiertas al Club de Tiro Olímpico Girona (Deportes) – Club de Tir Olímpic Girona

10 h – La imaginería de Girona (Taller) – Museu d'Història de Girona

11 h – Circuito de aventura (Otros) – La Copa

11 h – Mañanas Lúdicas en el Local Social de Sant Daniel (Juego) – Local Social de Sant Daniel

11 h – ¡Cazamoscas en Girona! (Juego) – Plaça de Sant Feliu - Cul de la Lleona

11 h – Taller de ajedrez infantil (Taller) – La Copa

11 h – Inauguración de la plaça dels Til·lers en el barrio de Sant Narcís y pasacalles con Le Pianoteur (Acto popular) – Plaça dels Til·lers

11.30 h – Tocajoc. Juegos tradicionales y populares catalanes (Juego) – Parc de la Vista Alegre

12 h – Chupinazo de Fiesta Mayor en honor a los 4 Rios (Acto popular) [4R] – Plaça de Catalunya

12 h – Colgada de la Mosca al Sant Narcís (Acto popular) – Centre Cívic Sant Narcís

12 h – Electrónica con Alumnos EUMES (Concierto) – Parc del Migdia

12 h – Bon Vent (Concierto) – La Copeta

13 h – Black Sheep Trio (Concierto) – La Copa

15.30 h – Trofeo de natación de Fiestas (Deportes) – Complex Esportiu GEiEG Sant Ponç

17 h – Circo histórico Raluy (Circo) – Aparcamiento de la plaça de l'Assemblea de Catalunya

17 h – Pasacalles con Le Pianoteur a cargo de Theatre la Toupine (Espectáculo) –

17 h – Pilar y pasacalles con Marrecs de Salt y los Esperxats de l'Estany (Acto popular) – Plaça del Raïm

17.45 h – Noche electrónica (Concierto) – Parc del Migdia

18 h – Castillos de vigilia (Acto popular) – Plaça de Sant Feliu

19 h – Tardes Lúdicas - Especial JUEGO DE FIESTAS (Juego) – Centre Cívic Barri Vell - Mercadal

19 h – The Salsa Punk Orkestra + concierto sorpresa + Dj Ryna (Concierto) – Plaça de l'1 d'Octubre de 2017

19 h – Pasacalles con Le Pianoteur a cargo de Theatre la Toupine (Espectáculo) –

19.30 h – Circo histórico Raluy (Circo) – Aparcamiento de la plaça de l'Assemblea de Catalunya

20 h – Espectáculo de circo Versus (Espectáculo) – La Copa

22 h – Etienne Déconfin Trio (Concierto) – Sunset Jazz Club

22.30 h – Correfuego con los Diablos del Onyar (Acto popular) – Plaça del Vi

22.30 h – Fetus + La Big Band de la Ludwig Band (Concierto) – La Copa