Fires de Girona | Agenda del sábado 25 de octubre

Todas las actividades que se celebran el 25 de octubre en las Fires de Sant Narcís

La esplanda de La Copa durante un día de Fires del año pasado.

La esplanda de La Copa durante un día de Fires del año pasado. / Aniol Resclosa

Bruna Segura

Todo el día – 30º Concurso Internacional Soldado de Plomo (Concurso) – Iglesia de Sant Lluc

Todo el día – Mercado de intercambio de la Leona (Mercado) – Plaça de Sant Feliu y carrer de Jaume Pons i Martí

Todo el día – Vesparitiu 2025 (Otros) – Plaça de Salvador Espriu

Todo el día – Trial Festival Girona (Deportes) – Pavelló Municipal de Palau

Todo el día – Proyecciones continuas de imágenes de archivo (Proyección) – Museu del Cinema

8 h – Madrugadas (Acto popular) – Salida: Plaça del Marquès de Camps

10 h – Gymkana fotográfica de Fiestas (Otros) [4R] – Plaça de l'Oli (delante del local del ADAC)

10 h – 2ª Jornada de puertas abiertas al Club de Tiro Olímpico Girona (Deportes) – Club de Tir Olímpic Girona

10 h – La imaginería de Girona (Taller) – Museu d'Història de Girona

11 h – Circuito de aventura (Otros) – La Copa

11 h – Mañanas Lúdicas en el Local Social de Sant Daniel (Juego) – Local Social de Sant Daniel

11 h – ¡Cazamoscas en Girona! (Juego) – Plaça de Sant Feliu - Cul de la Lleona

11 h – Taller de ajedrez infantil (Taller) – La Copa

11 h – Inauguración de la plaça dels Til·lers en el barrio de Sant Narcís y pasacalles con Le Pianoteur (Acto popular) – Plaça dels Til·lers

11.30 h – Tocajoc. Juegos tradicionales y populares catalanes (Juego) – Parc de la Vista Alegre

12 h – Chupinazo de Fiesta Mayor en honor a los 4 Rios (Acto popular) [4R] – Plaça de Catalunya

12 h – Colgada de la Mosca al Sant Narcís (Acto popular) – Centre Cívic Sant Narcís

12 h – Electrónica con Alumnos EUMES (Concierto) – Parc del Migdia

12 h – Bon Vent (Concierto) – La Copeta

13 h – Black Sheep Trio (Concierto) – La Copa

15.30 h – Trofeo de natación de Fiestas (Deportes) – Complex Esportiu GEiEG Sant Ponç

17 h – Circo histórico Raluy (Circo) – Aparcamiento de la plaça de l'Assemblea de Catalunya

17 h – Pasacalles con Le Pianoteur a cargo de Theatre la Toupine (Espectáculo)

17 h – Pilar y pasacalles con Marrecs de Salt y los Esperxats de l'Estany (Acto popular) – Plaça del Raïm

17.45 h – Noche electrónica (Concierto) – Parc del Migdia

18 h – Castillos de vigilia (Acto popular) – Plaça de Sant Feliu

19 h – Tardes Lúdicas - Especial JUEGO DE FIESTAS (Juego) – Centre Cívic Barri Vell - Mercadal

19 h – The Salsa Punk Orkestra + concierto sorpresa + Dj Ryna (Concierto) – Plaça de l'1 d'Octubre de 2017

19 h – Pasacalles con Le Pianoteur a cargo de Theatre la Toupine (Espectáculo)

19.30 h – Circo histórico Raluy (Circo) – Aparcamiento de la plaça de l'Assemblea de Catalunya

20 h – Espectáculo de circo Versus (Espectáculo) – La Copa

22 h – Etienne Déconfin Trio (Concierto) – Sunset Jazz Club

22.30 h – Correfuego con los Diablos del Onyar (Acto popular) – Plaça del Vi

22.30 h – Fetus + La Big Band de la Ludwig Band (Concierto) – La Copa

