Elena Codina, pediatra: «Los niños pueden pasar 8 horas al día en la escuela sin ninguna legislación que los proteja a nivel ambiental»

Una de las participantes de la I Jornada Ciudad, Salud y Clima que se ha celebrado los dos últimos días en Manresa ha sido la pediatra Elena Codina, quien ha alertado de cómo la contaminación del aire impacta en la salud infantil, y de cómo los profesionales de la salud pueden contribuir a reducir estas exposiciones. También haciendo presión política.

Según Codina, «los niños no son adultos», sino que son más vulnerables, de forma que «nosotros, como adultos, lo tenemos que tener presente y los tenemos que proteger porque ellos no pueden decidir». ¿Cómo? Pues por ejemplo a la hora de diseñar los espacios públicos y también las escuelas, «donde pueden pasar 8 horas al día sin ninguna legislación que los proteja a nivel ambiental».

Por eso la Sociedad Catalana de Pediatría ha promovido protocolos de salud medioambiental y ha llevado al Parlamento iniciativas para tener en cuenta todos estos factores. Eso de hacer política, si hace falta.

Tenemos que ir creando cultura de salud planetaria

Codina explica que a menudo «es más importante el código postal que el genético», y que también se pueden hacer acciones individuales para mejorar el medio ambiente y, por tanto, la salud de los niños. Básicamente, se trata de «tomar decisiones con conciencia». Por eso «invitamos a cada uno a hacer lo que esté dentro de su rango de acción, sin caer en angustias». E insiste: «no podemos cambiarlo todo ni hacerlo todo perfecto, pero sí que tenemos que ir creando cultura de salud planetaria porque lo que hagamos impacte en la salud de todos».