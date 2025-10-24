Las autoescuelas creen que conducir con 17 años bajo supervisión es una "herramienta eficaz" para reducir accidentes

A la espera de cómo se concreta en España la directiva europea que permite a un menor de 17 años conseguir el permiso de conducir B, la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) ha remarcado que respalda la medida, que también implica que el conductor novel esté acompañado al circular por uno experimentado hasta cumplir los 18 años.

«Consideramos que este modelo, que aumenta la experiencia práctica bajo supervisión, podría ser una herramienta eficaz para reducir la siniestralidad en carretera», explican desde la Confederación. Además, la entidad recuerda que en Europa existen modelos a seguir para implantar en España con los que estarían de acuerdo, como por ejemplo el de Alemania. Allí durante ese primer año tras obtener el permiso de conducción, hasta cumplir los 18, el alumno puede conducir con un tutor (padre, madre, etc.) que tenga el permiso y cumpla una serie de requisitos.

"Hay otro modelo de conducción acompañada, que funciona en Francia, en el que se imparte una formación práctica obligatoria en la autoescuela y después, el alumno circula durante un número de kilómetros con un tutor que, a su vez, está tutelado por un profesor de formación vial. Tras esas prácticas, vuelve a la autoescuela para ver si está preparado y puede ir a examen. También estamos a favor de este modelo", indican desde este organismo.

CNAE ha expresado su apoyo a las novedades impulsadas por la Unión Europea que modernizan la formación, siempre que sea "de calidad", en la conducción. En este sentido, destaca la importancia de incorporar contenidos teóricos y prácticos obligatorios que aborden la percepción del peligro, los factores de riesgo asociados a la movilidad, la seguridad de vehículos con combustibles alternativos y el manejo de los Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción (ADAS).

«Es crucial que los conductores desarrollen una plena concienciación de los riesgos y una comprensión profunda de las nuevas dinámicas de la movilidad. La integración de estos contenidos es un paso firme hacia una formación de calidad», afirma Enrique Lorca, presidente de CNAE.

Rechazo a los permisos profesionales

Sin embargo, la Confederación ha expresado "su desacuerdo total con la obtención directa de los permisos C+E y D+E sin el paso intermedio por los permisos C y D. Los vehículos de grandes dimensiones con remolque implican una complejidad de manejo y una responsabilidad significativa en la carretera". Además, remarcan que "esta directiva posibilita que el conductor de un permiso de turismo pase directamente a poder ser conductor de un vehículo de gran tonelaje, sin la progresividad que contempla el espíritu de la propia directiva".

Por otro lado, CNAE valora "muy positivamente la posibilidad de incluir una formación específica para conductores noveles", como ya está incorporada en Austria. Señalan que, desde que se implementó en este país, se han reducido un tercio los siniestros viales. "Dicha formación debe centrarse en la concienciación de los riesgos, la reflexión sobre el comportamiento al volante y el fomento del uso adecuado de los sistemas de seguridad", aseguran.

También indican que la directiva señala la necesidad de establecer medidas especiales para reducir la conducción bajo los efectos de las drogas entre este colectivo, uno de los más vulnerables en carretera. En este sentido, CNAE considera que la sensibilización y la concienciación son la clave para reducir la siniestralidad vial de los más jóvenes.

CNAE concluye que "la nueva directiva abre una senda positiva en la modernización y calidad de la formación de conductores", aunque "hace un llamamiento a las autoridades nacionales para que, en la trasposición de la norma, se mantengan los niveles de exigencia, salvaguardando así la seguridad vial".