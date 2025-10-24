Una cirujana se equivoca de dedo al operar en Mallorca y el paciente demanda a la sanidad pública

Un paciente de la sanidad pública balear fue víctima de un grave error médico, que se produjo en el mismo quirófano donde fue intervenido. La cirujana del hospital de Son Llàtzer, en Mallorca, que dirigía la operación por una lesión en la mano del paciente, confundió el dedo que tenía que intervenir. Realizó un corte con el bisturí en el dedo pulgar de la mano derecha, cuando en realidad el que tenía que operar era el índice. La facultativa se dio cuenta de inmediato del error que había cometido. Suturó la herida y realizó la operación correspondiente en el dedo lesionado de la mano del paciente, que durante la intervención estuvo en todo momento consciente, pese a que le habían suministrado anestesia.

Debido al grave fallo sufrido en quirófano el paciente está dispuesto a acudir a los tribunales para demandar a la administración sanitaria pública de Balears. Es una demanda cuyo único objetivo es conseguir una compensación económica, que seria abonada con dinero público, por el daño que le provocó el grave error cometido por la cirujana de Son Llàtzer.

El paciente acudió a la sanidad pública en el año 2021 quejándose de una lesión que había aparecido en la mano derecha y que le afectaba sobre todo al dedo índice. No se trataba, en ningún caso, de una operación urgente, como lo demuestra que no fue llamado para ser operado hasta dos años más tarde. Entró en el quirófano del hospital de Son Llàtzer y en vez de una cicatriz, salió con dos, con la mala fortuna además de que una de las heridas se infectó y tardó mucho más tiempo de lo previsto en recibir el alta. De hecho, estuvo de baja médica durante aproximadamente medio año. Meses más tarde, además, tuvo que ser intervenido de nuevo de la misma mano. El paciente decidió reclamar una indemnización económica por el daño sufrido y de ello debía responder la sanidad pública, que dispone de una póliza de seguros que cubre los errores que pueden cometer los médicos.

En la investigación interna que se inició se reconoció que, en efecto, se había producido un error grave y que el paciente tenía derecho a recibir una indemnización económica, aunque la cifra que estaba dispuesta a ofrecer la compañía de seguros no era muy alta. Le presentó al paciente una oferta económica de casi 2.800 euros, que inicialmente fue rechazada. La víctima entiende que la negligencia médica que sufrió fue grave y que las molestias que tuvo que aguantar fueron importantes, como lo demuestra el largo periodo de más de seis meses en el que tuvo que estar de baja médica. La propuesta que presentó al Ib Salut, para que fuera valorada por la compañía aseguradora, fue que la indemnización que debía recibir era de 60.000 euros.

Ante las posturas tan alejadas que mantienen ambas partes, el paciente está dispuesto a presentar una demanda contra el Ib Salut porque no se conforma con la cuantía económica que le ofrecen. Aquí ya no se discute el error de la cirujana, que ella misma ha reconocido por escrito en el informe interno que tuvo que elaborar para explicar lo ocurrido en quirófano. Lo que se trata es valorar cuánto dinero le costará a la administración pública sanitaria el error que cometió la doctora. Como paso previo a la presentación de la demanda judicial, el Ib Salut ha solicitado que el Órgano Consultivo de Balears analice el caso y realice una valoración económica de las secuelas que sufrió este usuario de la sanidad pública. Basándose en los informes que han elaborado otros médicos se ha determinado que la única secuela que ha dejado este error es una pequeña cicatriz en el dedo sano. No hay ninguna secuela que afecte a la movilidad ni a la fuerza del dedo.

El Órgano Consultivo se ha decantado por dar la razón a la administración sanitaria frente a la reclamación de este paciente. Se cuestiona que la víctima pretenda reclamar una indemnización tan elevada sin presentar un informe que determine las secuelas que ha tenido. El único informe que se ha elaborado ha sido a instancias de la aseguradora. Por ello se considera adecuada la cuantía que se le ha ofrecido al paciente.