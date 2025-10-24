Catalunya registra un nuevo récord de aumento del nivel del mar y de calor de las aguas del Mediterráneo

Catalunya ha registrado en las últimas semanas dos síntomas que demuestran hasta qué punto está avanzando el cambio climático en el territorio: un nuevo récord de aumento del nivel del mar y otro de calor de las aguas del Mediterráneo. Según apuntan un nuevo análisis del Servei Meteorològic de Catalunya, a finales de agosto las aguas del mar estuvieron hasta 40 centímetros por encima de los valores de referencia de las últimas décadas, siendo este el incremento puntual más alto jamás registrado. Y tras un verano de récord, con la llegada del otoño las aguas mediterráneas han vuelto a registrar temperaturas hasta 1,8 grados por encima de lo normal para la época, lo cual no solo preocupa por la cifra en sí sino por cómo podría contribuir a la formación de ciertos fenómenos meteorológicos extremos como lluvias torrenciales e inundaciones.

El primero de los síntomas de malestar climático se registró el 28 de agosto de 2025, cuando el mareógrafo del puerto de l’Estartit apuntó un nuevo récord de subida de nivel del mar de hasta 40 centímetros por encima de los valores de referencia establecidos entre 1990 y 1995. Según explican los especialistas, esta medición, realizada por el observador Josep Pascual, se trata de un fenómeno puntual que se explica por la dilación térmica pero que, en el fondo, refleja una preocupante. En este caso, el aumento del nivel de las aguas se explica como efecto adverso y colateral de un verano de altas temperaturas en las que sistemáticamente se registraron valores muy por encima de lo habitual para la época. Es decir, por el proceso según el cual el agua al calentarse, se expande.

Los registros confirman que el nivel de las aguas mediterráneas ha subido entre 10 y 11 centímetros desde principios de los años noventa

Los datos confirman que esta fluctuación puntual, lejos de ser una anomalía estadística, es un reflejo de la tendencia global que se vive en las aguas del mediterráneo. Los registros, de hecho, confirman que el nivel de las aguas mediterráneas ha subido entre 10 y 11 centímetros desde principios de los años noventa. Este fenómeno, afirman los expertos, incrementa la vulnerabilidad del litoral catalán ante fenómenos como inundaciones, erosión de playas y daños en infraestructuras costeras.

Calor acumulado en el agua

El segundo síntoma de preocupación observado en las últimas semanas en Catalunya tiene que ver con la temperatura superficial de las aguas, que tras un verano de récord siguen arrastrando valores muy por encima de lo normal incluso en pleno otoño. El 8 de octubre de 2025, de hecho, Pascual registró una temperatura en superficie 21,7 grados en aguas frente a l’Estartit, un valor que está hasta 1,8 grados por encima de la media climática de referencia de los últimos treinta años. Esto, en la práctica, significa que las aguas del Mediterráneo están casi dos grados por encima de lo que sería normal para la primera quincena de octubre.

En octubre se han registrado casi 22 grados frente a las costas de l'Estartit, una cifra casi dos grados por encima de lo normal para la época

Los registros indican que las aguas mediterráneas han sufrido temperaturas por encima de lo normal durante casi todos los meses del año, siendo los meses más duros los del verano. El 18 de julio, por ejemplo, la temperatura superficial alcanzó 26,8 grados, una cifra hasta cuatro grados por encima de la media climática y que superó casi por un grado el anterior récord absoluto establecido en 2023. Según explica el jefe de climatología del Servei Meteorològic de Catalunya, Marc Prohom, "esta elevada temperatura del mar en superficie se ha repetido casi todos los meses de este año y favorece la formación de fenómenos meteorológicos extremos".

"Esta elevada temperatura del mar en superficie se ha repetido casi todos los meses de este año y favorece la formación de fenómenos meteorológicos extremos" Marc Prohom — Meteorólogo

El calor del Mediterráneo puede poner en jaque a ecosistemas marinos enteros, provocando desde el blanqueamiento de algas y praderas, desplazamiento de especies, proliferación de especies tropicales e invasoras, la alteración de cadenas tróficas y hasta episodios de mortalidad masiva de algunas especies emblemáticas. También preocupa cómo la combinación de mar cálido y aire cálido y húmedo puede potenciar la formación de fenómenos extremos como es el caos de tormentas y lluvias torrenciales. De ahí que, tal y como afirman los expertos, este tipo de síntomas de malestar climático deberían preocuparnos a todos.